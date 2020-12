Maria De Filippi, lo strazio per la morte della madre dopo la malattia

Maria De Filippi è stata profondamente sconvolta dalla morte della madre, dopo aver lottato al suo fianco per anni contro la malattia.

Grazie al successo televisivo dei suoi programmi, abbiamo imparato a conoscere il lato umano di Maria De Filippi. A differenza di altre conduttrici, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo è una persona genuina, in grado di presentarsi in diretta completamente senza filtro. Le emozioni che prova nel raccontare determinate storie o nell’assistere a gesti romantici, così come i consigli che da ai giovani ed i tentativi di riappacificazione di cui si fa mediatrice sono sinceri.

Proprio questa trasparenza emotiva, questa genuinità sono alla base del successo della conduttrice Mediaset. Quattro anni fa Maria ha vissuto un gravissimo lutto: la madre è morta dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia ad 88 anni. La De Filippi sapeva che quel duro percorso poteva culminare in quel modo, ma questo non l’ha assolutamente preparata al momento in cui quella drammatica conclusione sarebbe giunta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maria De Filippi, lo strazio per la morte della madre

La conduttrice è stata letteralmente travolta dal dolore per la scomparsa della madre, un’afflizione che non l’ha mai abbandonata e che porta dentro con grande riservatezza ed eleganza. Solo in un’occasione ha ammesso di non essere riuscita ad accettare quanto accaduto, spiegando in un’intervista: “Non accetto i cambiamenti, il decorso naturale mi fa male. La morte è arrivata dopo la malattia”.

Leggi anche ->Maria De Filippi attacca Lorella Cuccarini: “E’ stata ingenua”

Ciò nonostante, da grande professionista qual è, la De Filippi ha continuato a lavorare e gestire i suoi programmi con grande costanza. Il lavoro per lei è qualcosa da cui trarre forza e stimoli per andare avanti. D’altronde i programmi che l’hanno resa nota e che tutt’oggi continuano sono progetti in cui ha creduto sin da subito e ai quali è fortemente legata.

Leggi anche ->UeD, Maria De Filippi furiosa con Valentina: ha preso in giro la Redazione