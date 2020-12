Maradona doveva usare il condom, le parole choc di Raffaella Carrà

La cantante italiana Raffaella Carrà ha parlato del rapporto che condivideva con il Pibe de Oro, Maradona.

Raffaella Carrà ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando di diversi temi: dallo stop del programma “A raccontare comincia tu“, la paura per il Coronavirus e l’amicizia con il compianto Diego Armando Maradona.

Raffaella Carrà ha ricordato del periodo in cui il calciatore fu ospite a casa sua e dell’occasione in cui le chiese di condurre Sanremo insieme. Diego Maradona voleva essere protagonista sul palco dell’Ariston insieme all’amica che, però, rifiutò la sua proposta. Tra i retroscena sulla loro amicizia decennale, ha raccontato i sentimenti che ha provato nel sapere della morte del calciatore: “Un grande dolore. Io che non amo fare i video per gli amici, avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni. Gliel’hanno mandato e mi hanno detto che si è commosso nel vederlo“.

Raffaella Carrà racconta il rapporto con Maradona

Secondo la cantante italiana, il rapporto con Diego Armando Maradona era segnato da una profonda amicizia: “Eravamo davvero amici. Era un mascalzone, ma generosissimo, capace di slanci incredibili, nonostante la sua vita pericolosa, tra droga e alcol“. Raffaella Carrà ha raccontato di come, quando il calciatore era andato nella sua casa a Roma, era con Mina.

Diego Maradona le propose di condurre la kermesse italiana insieme, ma Raffaella Carrà gli ricordò che, visti i debiti con l’Agenzia delle Entrate italiana, non avrebbe guadagnato un euro per la conduzione e sarebbe andato tutto allo Stato. Il calciatore rimase dispiaciuto, in quanto desiderava molto condurre con lei Sanremo. La cantante ha poi parlato delle querele per l’eredità del calciatore, dove stanno spuntando fuori presunti figli illegittimi: “Ora partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom? Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza. Pura“.