I fans del famoso film natalizio “Mamma ho perso l’aereo” sembrano aver scoperto un complotto omicida nascosto nel film: ecco di cosa si tratta.

Per decenni i fans di “Mamma ho perso l’aereo” sembrano aver trascurato l’enorme fallimento genitoriale di Kate e Peter McCallister. Solo a metà di un volo che viaggia a più di 4.000 miglia di distanza da casa, infatti, i due si rendono conto di aver dimenticato il loro figlio di otto anni. Solo in casa, il bambino deve comprarsi da solo lo spazzolino da denti e combattere gli intrusi armato di una fiamma ossidrica e di una pistola. Ma gli incidenti capitano, giusto?

Mamma ho perso l’aereo, il complotto omicida nascosto nel film

Tutto succede perché a Kevin viene detto di dormire in soffitta dopo aver causato una rivolta familiare per una pizza al formaggio. Un bambino del vicinato che ha un gusto simile per i cappelli viene erroneamente incluso nel conteggio dei presenti la mattina seguente, e così i genitori partono senza il figlio. Ma si tratta davvero di un errore innocente? Alcuni fans pensano che non sia così semplice come sembra, e hanno accusato un membro della famiglia di aver deliberatamente fatto in modo che Kevin fosse messo in pericolo.

I fans hanno condiviso una teoria secondo la quale il padre di Kevin, Peter, ha pianificato tutto dopo aver gettato nel cestino il biglietto aereo di Kevin, che altrimenti avrebbe segnalato la sua assenza all’aeroporto. Durante l’operazione di pulizia dopo il pizza-gate, c’è un momento in cui Peter lancia un mucchio di tovaglioli fradici sul fondo del cestino, e sbirciando si vede un biglietto dell’American Airlines con il nome ‘Kevin’ scritto a mano sul davanti.

“Smettiamola con questa finzione che il signor McCallister non sa quello che fa. Lui sa esattamente cosa sta facendo”, dicono i fans. “Ha assunto quei due rapinatori per rapinare la sua casa senza dir loro che Kevin sarebbe stato lì, con il piano di farli andare nel panico e uccidere Kevin”. Altri sostengono che sarebbe tutta colpa del fratello: ”Peter non voleva che Frank rovinasse la vacanza, così quando ha trovato l’occasione perfetta per buttare via il biglietto di Kevin, lo ha fatto. E se Peter odiasse Kevin tanto quanto Frank, solo che lui era più bravo a nasconderlo?”. Il dubbio, di fondamentale importanza a quanto pare, resta aperto: Kevin è stato lasciato indietro per caso, o come parte di un brutale complotto omicida del suo stesso padre?