Conosciamo meglio la storia di Luigi Calagna, ossia Luì dei Me contro te: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Luigi Calagna è il protagonista dei Me contro Te interpretando Luì insieme alla sua compagna nella vita di tutti i giorni Sofia. Nasce a Palermo il 6 dicembre 1992 e fin da subito si appassiona ai video su Youtube e così insieme inizia a registra i primi filmati: “Me li mandava sul cellulare, erano cose divertentissime che subito mostravo alle amiche, come ha svelato la ragazza Sofia Scalia a “Vanity Fair”. Poi ha aggiunto: “Luigi era innamorato di Youtube, mi faceva vedere Frank Matano e Willwoosh”.

Chi è Luì dei Me contro te, l’incontro tra Luigi Calagna e Sofia

I due si sono conosciuti nel 2012 grazie al cugino di Sofia, un grande amico di Luigi, iscritto all’epoca alla facoltà di Farmacia. La ragazza aveva appena cinque anni in meno, appena 15, ma tra di loro subito è scoccata la scintilla: “Il cugino di Sofia è uno dei miei migliori amici e proprio grazie a lui un giorno l’ho incontrata e mi sono innamorato follemente. È stato un colpo di fulmine. Almeno per me”, il suo racconto in una vecchia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo quattro anni ha lasciato la facoltà di Farmacia, poi i due si sono trasferiti a Milano iscrivendosi a Scienze della Comunicazione. Qui è iniziato, a poco a poco, il loro successo con il primo filmato su Youtube: poi hanno pubblicato libri per bambini, album di figurine fino ad arrivare al loro primo film uscito nel gennaio 2020.