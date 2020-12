Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto rinviate estrazioni 26 dicembre 2020

Rinviate a lunedì 28 le estrazioni della sestina del Superenalotto e i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di sabato 26 dicembre 2020.

Rinviato l’ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale la bellezza di 83,5 milioni di euro. Superata la vincita più alta del 2020. L’estrazione di oggi 26 dicembre di tutte le principali lotterie è stata rinviata a lunedì 28 dicembre, con regolare chiusura delle giocate alle 19.30 ed estrazioni al via dalle ore 20.

Dunque, nella serata di oggi non si terrà alcuna estrazione, fatte salve quelle i cui numeri vengono generati in automatico da un sistema. Ieri, invece, nonostante fosse Natale, si è tenuta regolarmente l’estrazione dell’EuroJackpot, dove continua a salire il Jackpot che vale addirittura 56 milioni di euro.

Estrazioni del SuperEnalotto e del Lotto, il calendario

Dunque, cosa accadrà nei prossimi giorni a causa della concomitanza con le festività natalizie e di fine anno? L’estrazione del Lotto e del 10eLotto prevista per la festa di Santo Stefano, oggi sabato 26 dicembre 2020, verrà effettuata il giorno lunedì 28 dicembre 2020. Stessa sorte per l’estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137. Questo sarà l’unico cambiamento vero.

Infatti, per quanto riguarda l’estrazione di giovedì 31 dicembre, sarà soltanto anticipata alle 17.30 la chiusura delle giocate e quindi scopriremo tutto dalle 18 in poi e non come di consueto a partire dalle ore 20. L’estrazione del 2 gennaio si terrà regolarmente, così come avverrà regolarmente anche quella dell’EuroJackpot in programma per il giorno di Capodanno. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non ci sono invece estrazioni in programma, se non quella di SiVinceTutto.