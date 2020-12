Loredana Bertè Bjorn Borg, perché è finita: la verità della cantante

La coppia Loredana Bertè Bjorn Borg si sposò in grande felicità, poi però tutto divenne un vero e proprio incubo. Dopo anni parla lei.

Anni fa fece molto scalpore la relazione che Loredana Bertè intraprese con Bjorn Borg. La cantante calabrese ed il fortissimo tennista svedese furono sposati dal settembre del 1989 al 1992. Ma in mezzo ci furono tante situazioni spiacevoli, a volte anche oltre il confine del drammatico.

Di quell’amore tormentano parla proprio la 70enne di Bagnara Calabra nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica’. Lei però inizia da qualcosa di recente e di bello. Negli ultimi giorni infatti la sorella di Mia Martini ha fatto da giurata per ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. E lì si è affermato Erminio Sinni, seguito proprio da Loredana. Una gran bella soddisfazione. Si finisce poi a parlare di amore. “Sotto questo punto di vista ho dato tutto. Djavan diceva che l’amore invade e finisce”. E per Loredana Bertè Bjorn Borg “appartiene ad una vita fa, a quando per sei anni ho fatto la casalinga disperata a Stoccolma”.

Loredana Bertè Bjorn Borg, un amore breve ma intenso che lei però non ricorda con piacere

I due si conobbero a Parigi nel 1973, durante il Roland Garros. Ai tempi la Bertè era fidanzata con Adriano Panatta. Da cosa nasce cosa ed ecco che successivamente la calabrese e lo svedese si sarebbero rivisti tempo dopo, ad Ibiza. Lui tentò il suicidio ad inizio 1989, lei nel 1991. In mezzo a diversi scontri di personalità forti. Lei ne parlò anche un anno fa, durante la partecipazione come ospite a ‘Verissimo’. “Il matrimonio con Borg mi deluse. Iniziò tutto in maniera molto bella, poi tutto è cambiato”. Parole che la dicono lunga. Adesso invece la cantante confessa che le sarebbe piaciuto essere mamma e sente di non avere assistito abbastanza la sfortunata sorella Mia Martini.

L’episodio che fece fallire il loro matrimonio

In tutto ciò una paura resta sempre: “Quella del buio. Quando dormo lascio sempre una piccola luce accesa in camera”. Finì malissimo tra loro, con lei che scoprì lui in albergo in compagnia di due prostitute. Il tennista venne anche picchiato da una furiosa Loredana e lei lo indica come una persona che le ha fatto perdere sentimenti e conti in banca. Infatti la ingombrande presenza dello svedese costò anche contratti importante e delle querele alla Bertè.

“Non so se sia stato vero amore, col senno di poi ho capito che avrei dovuto lasciarlo prima”, ha affermato lei in passato. Ed i rapporti non sono rimasti buoni. Tuttavia i due si separarono ma non divorziarono. Borg si è poi sposato nel 2002 con la sua attuale moglie, Patricia Ostfeldt. Questo spinse la Bertè a denunciarlo per bigamia ed a chiedere un risarcimento milionario che però mai ha ricevuto.