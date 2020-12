Il sogno di Lidia Schillaci dopo Tale e Quale Show: cosa fa ora la cantante, l’obiettivo è uno e si chiama Festival di Sanremo.

Ha appena vinto Tale e Quale Show – Torneo dei Campioni e oggi torna in televisione ospite della trasmissione di Raiuno ‘Italia Sì’. Lei è la cantante Lidia Schillaci e in tv si esibirà aprendo la puntata con un classico dei cartoni Disney. Si tratta di “I sogni son desideri”, contenuto nel cartone animato “Cenerentola”.

A proposito di sogni, la cantante ne ha uno che non nasconde, raccontandosi in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Il sogno, ovviamente, si chiama Festival di Sanremo: “Non so se accadrà mai, ma intanto lavoro al mio album da solista e molti pezzi sono già pronti”.

I sogni di Lidia Schillaci: la cantante si confessa

La formazione di Lidia Schillaci, del resto, è molto particolare: sin da piccolissima ha sempre e solo sognato fare questo mestiere. “Mia mamma coi primi risparmi mi ha comprato il pianoforte: già a 3 anni volevo fare questo mestiere” – ha affermato – “Poi mi sono diplomata in canto lirico al Conservatorio e ho studiato jazz”. Quindi è arrivato il successo a ‘Operazione Trionfo’, anche se poi non è seguita una carriera altrettanto promettente.

“È stata una grande occasione” – sono state le sue parole – “Ma in un periodo difficile per la discografia. Non ho avuto le giuste opportunità, nonostante un contratto con la Warner. Ma ho continuato a studiare e a lavorare”. Nella sua vita, ci sono state anche diverse altre grandi occasioni: “Nel 2005 Eros Ramazzotti mi ha voluta per il suo tour e sono stata con lui per otto anni. Ho girato il mondo su palchi importantissimi. Ho collaborato anche con Elisa e Max Pezzali, poi ho iniziato a scrivere musica”.