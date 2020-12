I Simpson, non un semplice cartone animato: quante previsioni in 31 anni

Sono ben 31 anni che i Simpson ci tengono compagnia con satira, irriverenza, comicità e con una puntuale capacità nel prevedere le cose.

Ci fanno compagnia da oltre tre decenni, ed i Simpson sono noti per aver fatto alcune previsioni incredibilmente accurate nei 31 anni in cui la sitcom è stata in onda. Homer e famiglia risultano essere molto meglio di Nostradamus, a giudicare da tutte le volte in cui sono riusciti a fare centro prima che determinate situazioni di cui si parlava nel celebre cartone animato satirico divenissero l’effettiva realtà.

Tanto per citare un esempio, venti anni fa, un episodio di una serie televisiva di successo immaginava la vita se un giorno Donald Trump fosse diventato presidente degli Stati Uniti. Cosa poi verificatasi a novembre del 2016, con l’avvenuta elezione del magnate americano che succedette a Barack Obama. Inoltre ‘I Simpson’ hanno anche introdotto l’idea di un orologio che potrebbe essere utilizzato anche come telefono cellulare in un episodio andato in onda nel 1995. La teoria è arrivata quasi 20 anni prima dell’invenzione del famoso Apple Watch. Nel 2010, l’ideatore della serie, Matt Groening, assieme al suo team creativo, ha tracciato una trama che è strettamente correlata alla situazione attuale del mondo per quanto riguarda l’epidemia di Covid. Chi l’avrebbe mai detto che poi tutto questo sarebbe successo davvero?

I Simpson, i creatori ci hanno sempre visto lungo

Nel film del 2007 uscito nei cinema di tutto il mondo, una massiccia cupola viene collocata intorno alla città di Springfield, dove si svolgono le vicende della famiglia ‘gialla’. E questo allo scopo di proteggere gli abitanti all’interno di essa da un’esplosione di inquinamento tossico. Non è proprio la stessa situazione, ma visto quanto accaduto in materia di Brexit, si potrebbe sostenere che ora anche il Regno Unito abbia dei confini invisibili tutto interno ad esso. Poi nella sesta stagione de ‘I Simpson’, a metà anni ’90, un esercito di robot rimpiazza le persone reali. Questo è un timore che anche nella vita reale ha visto esperti del settore esprimere preoccupazioni relative a questa circostanza. Riprendendo la figura di Trump, in una puntata del 2016 i creatori cercano di ‘anticipare’ la realtà mostrando come anche la figlia Ivanka voglia concorrere per le presidenziali Usa del 2028. Ivanka non ha approfondito la carriera politica, ma a questo punto mai dire mai.

Il Big Ben ‘digitale ed il grattacielo costruito dopo

Sempre in una puntata delle stagioni più vecchie appare il fratello di Homer che inventa un macchinario capace di tradurre il linguaggio dei neonati. Sorprendentemente alcuni scienziati simili hanno concepito qualcosa di simile, tramite una app per smartphone. Infine, in un episodio del 1995 de ‘I Simpson’ ambientato nel futuro, vediamo una Lisa adulta che sposa un uomo britannico.

E li compare il Big Ben con un orologio digitale che ha rimpiazzato quello ultrasecolare tradizionale. Ma non solo: fa capolino anche il ‘The Shard‘, un grattacielo costruito a partire dal 2009 ed inaugurato nel 2012. Si tratta del sesto grattacielo più grande di Europa, ideato dall’architetto di casa nostra, Renzo Piano.