La carriera di Giacomo Celentano: il figlio del Molleggiato tra gli esclusi di Sanremo 2021, un solo festival per lui finora.

Ci sarebbero Giacomo Celentano, secondogenito 54enne di Adriano e Claudia Mori e il conduttore Claudio Lippi tra gli artisti che hanno inviato un brano per partecipare nella sezione Big di Sanremo 2021. La notizia era stata diffusa qualche settimana fa dal quotidiano ‘La Repubblica’.

Quindi, non essendo entrambi nella lista dei 26 big selezionati da Carlo Conti, si presume che siano stati esclusi dal Festival. Non ci sarà dunque il figlio del Molleggiato tra i partecipanti alla kermesse canora che si svolge ogni anno sul palco del teatro Ariston di Sanremo, in Liguria.

L’esclusione da Sanremo di Giacomo Celentano: per lui un solo festival

Il cantautore ha provato a seguire le orme del padre: ha pubblicato il suo primo album, Dentro il bosco, in collaborazione con Mario Lavezzi e a 36 anni ha calcato il palco di Sanremo. Era il 2002 e presentò il brano “You and me” nella sezione Giovani, venendo eliminato prima della serata finale. Profondamente legato alla religione cattolica, ha pubblicato qualche tempo fa un libro che ha fatto molto discutere: “La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione”. Tra i periodi più bui, quello legato alla malattia: “Fui affetto da una grave insufficienza respiratoria che mi lasciò da solo. Il Signore allora venne in mio aiuto ma lo fece creando terra bruciata attorno a me”, ha spiegato a ‘Storie Italiane’.

Il figlio del Molleggiato ha sposato nel 2002 Katia Cristiano e hanno avuto un figlio di nome Samuele. Sempre a ‘Storie Italiane’ aveva confidato: “Siamo sposati da 17 anni, dopo 5 di fidanzamento. Ed in questo quinquennio abbiamo praticato la castità. Siamo molto felici”. La coppia nel 2009 ha anche inciso un album insieme, mentre risale al 2013 l’ultimo disco di Giacomo Celentano. Di recente ha invece pubblicato la raccolta “Racconti sotto l’albero”.