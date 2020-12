GF Vip, Dayane Mello lancia la bomba sul rapporto tra Zelletta e Natalia

Al Grande Fratello Vip è stata lanciata una bomba da Dayane Mello, sul rapporto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

La modella brasiliana Dayane Mello ha fatto delle rivelazioni top secret a Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti della Casa del “Grande Fratello Vip“.

In questi giorni si sta parlando nella Casa del “Grande Fratello Vip” dello strano regalo di Natale ricevuto da Andrea Zelletta da parte della fidanzata, che lo ha scombussolato particolarmente. Un biglietto freddo e una boccetta di profumo hanno fatto andare in panico l’ex tronista, che non ha compreso il gesto di Natalia. Sul web in molti stanno ipotizzando il perché delle sue azioni e sembra che, durante la sera di Natale, un’altra concorrente della Casa, Dayane Mello, abbia lanciato una bomba sulla coppia uscita da “Uomini e Donne“. La modella ha svelato a Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti dei retroscena da accapponare la pelle.

Dayane sa cose su Zelletta-Natalia che “aiuterebbero” lui ma non può dirle finché c’è dentro Sonia perché è troppo amica di Natalia Se uscisse Sonia potrebbe spillare🍵🍵 #GFVIP pic.twitter.com/A59vPrXd8V — esaurimentoincorso (@esaurimentoinc1) December 25, 2020

Le parole di Dayane Mello spaventano tutti

Le dichiarazioni fatte da Dayane Mello agli altri inquilini della Casa sono rimaste top secret. Sia Tommaso Zorzi che Cecilia Capriotti, in camera con Stefania Orlando, hanno ammesso di essere venuti a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere a seria prova la relazione tra Andrea e Natalia. Cecilia ha ammesso che, sentendo le dichiarazioni della modella argentina, ha avuto paura.

“Ci fanno venti puntate“, ha asserito l’attrice sul suo racconto a Stefania Orlando. “Anche loro si sono impauriti per questa cosa. Ci ha detto che non sa se poteva dire questa cosa e le abbiamo detto di no. L’ha detta a noi due e basta“. Intanto Dayane Mello è decisa a non svelare più niente di quello che sa. Uno dei motivi per il quale si sente frenata è la presenza in Casa di Sonia Lorenzini, molto amica della fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni.