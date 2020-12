Famiglia uccisa la notte di Natale: l’omicidio è ancora avvolto nel mistero

Una famiglia di cinque persone è stata massacrata la notte di Natale nell’Arkansas. La polizia non può ancora fornire dettagli.

La polizia dell’Arkansas ha svelato poco e niente sui sospetti omicidi individuati ieri sera dopo aver ricevuto una chiamata per un incidente avvenuto vicino alla città di Atkins. I poliziotti non hanno rivelato l’età delle vittime, né hanno detto come possano essere collegate tra di loro. Nessun sospettato è stato nominato durante la conferenza stampa.

Famiglia uccisa la notte di Natale, il racconto della polizia

“La tragedia ha colpito la Contea di Pope County in questo giorno di Natale”, ha detto un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Pope durante una conferenza stampa. “Poco dopo le 17:00, i nostri poliziotti sono stati inviati in una residenza al 5100 di Pine Ridge Road per un possibile omicidio”. Secondo quanto riportato da un comunicato stampa i poliziotti sono stati chiamati intorno alle 17.14. “All’arrivo abbiamo notato che c’erano potenzialmente cinque vittime all’interno della residenza”, ha detto un portavoce dell’ufficio dello sceriffo. “Crediamo che siano tutti membri della famiglia”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Mamma ho perso l’aereo, i fans scoprono un complotto omicida nascosto nel film

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

La polizia ha detto che non può offrire ulteriori informazioni in quanto le indagini sono ancora in corso. L’ufficio dello sceriffo sta lavorando sul caso in collaborazione con la polizia di Stato.