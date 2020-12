La vita privata di Erminio Sinni, il vincitore di The Voice Senior fidanzato: chi è Rossella, lui dice “Ci sposeremo presto”.

Ha vinto The Voice Senior e sicuramente è uno dei personaggi di questo fine anno: lui è Erminio Sinni e la sua storia è davvero particolare. Dopo aver collaborato con Riccardo Cocciante e Mia Martini e aver accarezzato il successo, di lui si erano perse rapidamente le tracce. Ma tra i coach, Gigi D’Alessio lo ha immediatamente riconosciuto.

Nel 1989, scrive un brano per Paola Turci, con cui la cantante partecipa a Sanremo, quindi tre anni dopo è lo stesso cantautore a partecipare al festival, con una canzone firmata anche da Cocciante. Arriva al quinto posto con la canzone “L’amore vero” e si aggiudica anche il Premio Volare come migliore musica.

Il ritorno di Erminio Sinni: chi è la fidanzata Rossella

La partecipazione a The Voice Senior gli regala davvero una seconda grande possibilità: oltre alla vittoria, arrivano per lui i complimenti della critica e del pubblico, ma soprattutto le ospitate televisive. Torna a essere una celebrità o forse lo diventa realmente per la prima volta. Ma non solo: la sua rinascita è arrivata dopo una parentesi buia della sua vita. In primavera, infatti, era risultato positivo al Coronavirus e aveva vissuto momenti difficili e drammatici.

Sul palco di The Voice Senior, le sue esibizioni di brani come “A mano a mano” e “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante ha messo i brividi a tutti. Raccontandosi invece nel corso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, il cantautore ha spiegato di non essere sposato, ma di avere una fidanzata, che lo ha spinto a questa esperienza televisiva e a rimettersi in gioco. “Ha sconvolto tutta la mia vita, è sicuramente la donna giusta”, ha detto parlando di Rossella, la donna al suo fianco. Quindi ha aggiunto: “Matrimonio? Speriamo presto…”.