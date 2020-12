Enrico Mentana, figuraccia social: ecco come risponde all’indovinello hard

Piccolo scivolone per Enrico Mentana, ma non nello studio del suo tg, bensì nel salotto di casa: il giornalista non ha saputo rispondere a una domanda “piccante” di sua figlia.

Chi pensava che Enrico Mentana abbia sempre la risposta (giusta) pronta deve ricredersi. Il famoso giornalista è stato messo alla prova su Instagram nientemeno che da sua figlia, la quale gli ha posto un indovinello al quale però lui non ha saputo rispondere. Ed essendo l’argomento decisamente piccante, il popolo del social network si è sciolto in grasse risate.

Lo scherzetto della figlia di Enrico Mentana su Instagram

Il video in questione, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Enrico Mentana, mostra il giornalista seduto in posa relax, presumibilmente nel salotto di casa, che si sente chiedere la una giovane voce femminile: “Papi sai qual è la cugina del tortellino?”. Il Nostro, con aria sicura e quasi annoiata, risponde subito: “La raviola”.

Ma subito Mentana viene corretto: “La gnocca!” esclama l’altra. Al che parte una musica da cinepanettone, con la scritta a caratteri gialli pulsanti, in stile titolo di coda, “Regia di Carlo Vanzina”. “Scherzi di figlia” scrive il giornalista e conduttore nella didascalia del filmato: evidentemente ha deciso una volta tanto di non prendersi troppo sul serio. E il popolo del web ha molto gradito, complimentandosi con l’intraprendente ragazza per la spassosa trovata e facendo schizzare alle stelle il contatore di like, condivisioni e commenti.