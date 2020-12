Diletta Leotta, è Marco Valta il suo nuovo fidanzato? Chi è l’imprenditore

L’affascinante imprenditore Marco Valta, ex di Anna Safroncik, è stato fotografato in tenere effusioni con Diletta Leotta. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Marco Valta è balzato alla ribalta del gossip dopo essere stato sorpreso accanto a Diletta Leotta, con lui in barca in un weekend di fine esatte sul lago di Como. Ma non è nuovo a frequentazioni “vip”: tra le sue ex famose c’è anche Anna Safroncik. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marco Valta

Marco Valta ha 37 anni, è originario di Trieste ed è un affermato venture capitalist, ovvero un imprenditore che finanzia start up e piccole e medie imprese investendo sul loro successo. Ha intrapreso la sua carriera intorno al 2008, dopo la laurea in Economia e commercio con successiva specializzazione in Economia internazionale dei mercati valutari. Poi ha conseguito un master a Berkeley, l’Università più antica della California, e ha cominciato a muovere i primi passi in ambito finanziario.

Leggi anche –> Diletta Leotta sexy sulla copertina di Postalmarket, fan impazziti

Leggi anche –> Diletta Leotta provoca, le gambe fanno impazzire: “Le cose comode…”

Leggi anche –> Diletta Leotta a letto, il risveglio sexy fa impazzire i fan

Sono diverse le (ex) piccole aziende sulle quali Marco Valta ha scommesso, e alcune di esse sono diventate realtà di successo. Il Nostro ha puntato anche su realtà affermate come AirBnB e Space X, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, definito dallo stesso Valta “l’imprenditore più geniale del nostro tempo”.

Quanto alla vita privata, prima di Diletta Leotta, che gli sarebbe stata presentata da amici comuni, Valta era stato protagonista di un flirt con Anna Safroncik, attrice ucraina protagonista de Le tre rose di Eva. Per il resto, Valta non ama i social network: ha un profilo Facebook che non aggiorna da anni e un account Instagram privato sul quale non ha mai pubblicato alcuna foto. Sarà questo misterioso fascino ad aver conquistato la bionda presentatrice?