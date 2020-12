Coronavirus 26 dicembre: pochi tamponi e crescono i positivi

Emergenza Coronavirus in Italia oggi 26 dicembre: pochi tamponi e crescono i positivi, ancora 261 morti, la situazione.

Com’era preventivabile, nel giorno di Natale c’è stata una drastica riduzione dei tamponi effettuati, più che dimezzati rispetto alle 24 ore precedenti. Sono stati infatti 81.285 i tamponi effettuati in un giorno e i dati comunicati sottolineano come un tampone su otto circa, pari al 12-13% del totale degli effettuati, sia positivo.

Sono infatti 10.407 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, nel corso delle quali si registra un basso numero di morti. Anche questo dipende dalle comunicazioni effettuate, quindi è molto probabile che tra domani e lunedì ci sia una nuova impennata. I decessi nelle ultime 24 ore sono comunque 261.

Dati Coronavirus Italia 26 dicembre: la situazione

Molto basso il numero di dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, che sono stati 9.089 e così crescono di numero gli attualmente positivi, che passano a 580.941 dopo giorni continui di calo. Appena due in meno sono i ricoveri in terapia intensiva, mentre in generale il numero di ricoverati è sceso nelle ultime 24 ore di 100 persone. Ormai è abbondantemente sopra i 2 milioni il numero di persone che hanno contratto il virus.

Se si guardano i numeri sull’intera settimana, anche oggi c’è un sostanziale miglioramento dei dati: si registrano 14382 casi in media al giorno, il 10% in meno rispetto a sette giorni fa. La media giornaliera di decessi è di 453, che vuol dire un calo del 28%. Un quarto dei contagi delle ultime 24 ore vengono registrati in Veneto, seguito per numero di nuovi casi da Emilia Romagna e Lombardia.