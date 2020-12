Chi sono gli ex fidanzati di Maria De Filippi, con uno è stata 7 anni

Maria De Filippi, tutti i suoi fidanzati prima del grande amore con Maurizio Costanzo: la presentatrice svela tutti i segreti.

Maria De Filippi, lo sappiamo, è a tutti gli effetti una delle donne più amate dal pubblico televisivo italiano. Moglie di Maurizio Costanzo ormai da tantissimi anni, la conduttrice tv ha avuto diversi fidanzati prima di trovare il grande amore. Ne ha parlato recentemente durante un’intervista al Corriere, che noi abbiamo seguito per voi. Ecco cosa ha detto.

Maria De Filippi, gli amori prima di Maurizio Costanzo

La De Filippi è nata il 5 dicembre 1961 a Milano, e ha da poco compiuto 59 anni. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, Maria decide di intraprendere la carriera da magistrato e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza sempre a Pavia. Il primo fidanzato lo ha conosciuto grazie al fratello, e oggi lavora in tv con lei. Maria ha raccontato: “Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”. La De Filippi aveva poco più di 18 anni, ed è rimasta con il ragazzo circa tre anni. La storia è poi finita in malo modo, e la conduttrice ha ammesso di essere stata lei quella a essersi comportata male: “Oggi è un amico di messaggi. Insomma, lo sento via sms. Siamo stati assieme tre anni quando io ne avevo 18 e l’avevo trattato male. Mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato”, ha detto.

Maria De Filippi si è laureata con 110 e lode all’Università, specializzandosi in Scienza delle Finanze. La conduttrice tv ha ammesso di essere stata molto fissata con i voti, e ha raccontato: “Pensate che rifiutavo anche i voti. Ricordo un esame di diritto privato che era diviso in due parti e alla prima parte presi 25 e lo rifiutai. Io ero proprio scema, o da 28 in su o niente. Il professore mi disse che l’avrebbe segnato a matita e poi l’ho accettato, nella seconda parte dell’esame diventò 28 e quindi ho fatto bene ad accettare”. Era ancora all’Università quando conobbe un ragazzo di cui si innamorò perdutamente, e con cui rimase ben sette anni. Ma le cose finirono male e i due si separarono. Grazie alla rottura Maria ebbe l’opportunità di conoscere Maurizio. Ha raccontato: “Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per sette anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”. Nel 1989 la giovane donna si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare per un’importante società di consulenza sulla comunicazione. Poco dopo conosce Maurizio Costanzo, che diventa il suo capo. Su di lui Maria De Filippi ha ammesso: “Non ho avuto un’attrazione fisica all’inizio. Era il mio capo. Però mi piaceva molto il suo cervello. Quando ho iniziato a lavorare per Maurizio, volevo stare dietro le quinte. Il mio primo progetto è stato “Amici”, ma non pensavo di condurlo. Ma quello che vedevo in onda non era la mia idea: non avevo pensato così il programma e non riuscivo a trasferirlo. Gori di fatto non se ne assunse la responsabilità e così lo fece Maurizio, che all’epoca aveva un ruolo importante. Fu lui ad avvisare Berlusconi”.