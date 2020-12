Benedetta Caretta, chi è la giovane cantante: età, carriera e vita privata

Benedetta Caretta, chi è la giovane cantante vincitrice di “Io Canto” nel 2010: carriera e vita privata del nuovo talento italiano.

Benedetta Caretta è la giovane cantante vincitrice della seconda edizione di “Io Canto”, il famosissimo talent show condotto da Gerry Scotti. Benedetta, inoltre, sembra essere stata fidanzata a lungo con Alberto Urso, vincitore di “Amici di Maria De Filippi” nel 2018. La coppia, che condivideva una grande passione e talento per il canto, sembra però non stare più insieme: l’ultima foto insieme pubblicata sui social risale a molto tempo fa, e Benedetta condivide spesso video e fotografie in compagnia di un bravissimo violoncellista. Il nuovo (probabile) fidanzato la tiene sempre stretta a sé mentre suona per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta (@benedettacaretta)

Benedetta Caretta: carriera e vita privata

Benedetta Caretta è veneta ed è nata il 1 luglio 1996, sotto il segno del Cancro. I genitori raccontando che è sempre stata appassionata di canto, fin da molto piccola. Grazie al loro aiuto Benedetta ha potuto iniziare un lungo percorso che l’ha portata a frequentare il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto. La popolarità per la ragazza è arrivata molto presto: nel 2010 ha preso parte alla seconda edizione del talent show “Io Canto”, uscendone vincitrice. Dopo poco ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di viaggiare a New York, dove ha frequentato la New York Film Accademy: una scuola di canto, ballo e recitazione. Nel 2014, tornata in Italia, la Caretta ha partecipato a “The Voice of Italy”.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Benedetta Caretta, la verità sulla storia con Alberto Urso: finito tutto?

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Con l’ex fidanzato Alberto Urso ha partecipato ad un progetto musicale di produzione canadese, su cui non si hanno molti dettagli. L’anno scorso, durante “Amici 2019”, si era romanzata una possibile storiella che Alberto avrebbe avuto con la cantante Tish. Potrebbe essere stato questo gossip a far crollare la relazione tra lui e Benedetta, ma non è mai stato comunicato nulla di ufficiale.