Calciomercato Milan: colpo da sogno per i rossoneri, ma attenti al Liverpool

Da gennaio 2020 il Milan non sbaglia un colpo sul mercato e a livello dirigenziale. I rossoneri, dopo l’avvio deludente della scorsa stagione con Gianpaolo, hanno scelto di affidare a Pioli la squadra, regalando al tecnico Ibrahimovic, Rebic e Saelemakers come rinforzi di gennaio. Il primo periodo è stato segnato da qualche pareggio di troppo, ma anche da un gioco e da una coesione mai viste ad inizio stagione.

A fine febbraio il Milan era già una squadra funzionante ed in netta ripresa, ma la pausa obbligata dalla diffusione del Covid aveva bloccato lo slancio del team milanese. Ciò nonostante ai nastri di partenza i rossoneri si sono presentati carichi e il finale di stagione è stato spumeggiante: la squadra di Pioli è stata quella che ha fatto più punti dopo il lockdown, meritandosi un posto in Europa.

Calciomercato Milan: in arrivo un colpo a gennaio, ma bisogna battere il Liverpool

Durante il mercato estivo la dirigenza rossonera si è mossa sotto traccia, prendendo esclusivamente giovani di talento e dal grande potenziale per puntellare la rosa e confermando Rebic e Saelemakers. Scelte che avevano fatto storcere il naso a qualcuno e che avevano portato gli esperti a considerare il Milan come una delle pretendenti alla Champions League, con minori probabilità di successo rispetto a Lazio, Napoli, Roma e Atalanta. Il campionato ha finora regalato però un andamento diverso, con il Milan unica squadra imbattuta ed un primo posto che nessuno, forse nemmeno la dirigenza ed il tecnico, avrebbero sospettato.

L’andamento di questi primi mesi impone al Milan di credere ancor di più nel progetto e nella possibilità di arrivare in Champions. Per farlo sono necessari alcuni accorgimenti: un acquisto per reparto. In difesa sin dall’estate l’obiettivo principe è Ozan Kabak, fortissimo difensore classe 2000 in forza allo Shalke 04. I contatti con l’agente del giocatore e con la società tedesca sono avviati da tempo e c’è persino un accordo di massima.

Tuttavia nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Germania, nella corsa al talentuoso difensore si è inserito anche il Liverpool di Jurgen Klopp. La squadra britannica ha maggiori possibilità economiche, ma soprattutto ha una pedina di scambio che potrebbe fare gola allo Shalke. Pare infatti che i Reds abbiano offerto Divoc Origi. L’attaccante potrebbe fare comodo alla squadra tedesca che ha iniziato il campionato con grandi difficoltà e si trova in zona retrocessione.