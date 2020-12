Barbara D’Urso, parole da brividi sul fratello che non c’è più: ecco chi è

Nel giorno di Santo Stefano Barbara D’Urso ha voluto dedicare un post su Instagram a Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh recentemente scomparso, cui era legata da un sentimento speciale.

“Anni e anni e anni e anni di Santo Stefano insieme… a ridere… e volerci bene…Manchi ❤️”. Così scrive Barbara D’Urso nel suo ultimo post su Instagram dedicato al celebre batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, recentemente scomparso, con tanto di hashtag: “#stefanodorazio #fratelli #persempre“. Il tutto è accompagnato di una foto, risalente a molti anni fa, che mostra i due giovanissimi, felici e spensierati, mentre ridono a crepapelle (non è dato sapere per quale motivo).

La nostalgia di Barbara D’Urso per Stefano D’Orazio

Barbara D’Urso era la migliore amica di Stefano D’Orazio e la prematura scomparsa di quest’ultimo (aveva solo 72 anni) è stato per lei un atroce dolore. All’indomani della morte dell’artista la conduttrice di Canale 5 ha scritto parole di commozione e disperazione sempre sul suo profilo ufficiale Instagram. “Io per te ero ‘Ursus’ e tu per me ‘Orazio’. Hai visto crescere i miei figli. Natali e natali passati insieme e non solo. Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti che ti ama tanto ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto”.

Il matrimonio di Stefano D’Orazio con Tiziana Giardoni, dopo ben dodici anni di fidanzamento, era stato ripreso nel 2017 proprio dalle telecamere di “Pomeriggio Cinque” con la D’Urso, appunto, testimone di nozze. E in questi giorni di festa la nostalgia di Barbarella per il suo amico è più forte che mai.