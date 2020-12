Via col Vento, chi era Vivien Leigh: perché morì a soli 53 anni

Vivien Leigh convisse per tutta l’età adulta con una tubercolosi mal curata che la portò alla morte nel 1967, a soli 53 anni.

Vivien Leigh, celebre attrice britannica che ha legato indissolubilmente il suo volto a Rossella O’Hara, protagonista del celeberrimo film Via col vento, convisse per tutta l’età adulta con un disturbo bipolare che mise più volte a repentaglio le sue relazioni sociali e professionali, e con una tubercolosi mal curata che la portò alla morte a soli 53 anni, nel 1967.

La prematura scomparsa di Vivien Leigh

Era il maggio del 1967 quando Vivien Leigh, mentre si stava preparando alle rappresentazioni di A Delicate Balance (tratto dal dramma di Edward Albee) accanto a Michael Redgrave, venne colpita da un ennesimo grave attacco di tubercolosi, malattia di cui ormai soffriva da oltre vent’anni. L’attrice tentò di resistere per alcune settimane, rifiutando il ricovero e osservando il riposo assoluto presso la sua residenza londinese di Eaton Square, ma purtroppo non fu una scelta fortunata.

La sera del 7 luglio, John Merivale, l’attore britannico col quale Vivien Leigh si era risposata, la lasciò per recarsi a recitare in teatro, come ogni giorno, e tornò a casa a mezzanotte trovandola addormentata. Circa mezz’ora dopo vide il suo corpo che giaceva a terra privo di vita: cercando di raggiungere il bagno, l’attrice aveva avuto un collasso in seguito all’entrata di liquido nei polmoni, oltre a una forte emorragia interna.

Merivale attese le 8 del mattino successivo per contattare il secondo marito di Vivien Leigh, Laurence Olivier, che era ricoverato in un ospedale vicino per un cancro alla prostata. L’attore si recò subito a Eaton Square, ma sconvolto e già sofferente per la malattia non fu in grado di aiutare Merivale, a cui lasciò il triste compito di affrontare i preparativi per il funerale.

Vivien Leigh fu cremata al Golders Green Crematorium e le sue ceneri vennero sparse da Merivale nel laghetto di Tickerage Mill, residenza dell’attrice presso la località di Blackboys, nel Sussex, in Inghilterra.