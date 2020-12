Variante inglese colpisce i bambini, ci vuole un vaccino anche per loro

La variante inglese del virus è stata scoperta da pochi giorni: si diffonde rapidamente anche tra i bambini, ci vuole un vaccino

Novità importanti per quanto riguarda la variante inglese del virus, che colpisce anche i bambini diffondendosi rapidamente. Così Paolo Rossi, direttore del dipartimento di pediatria all’ospedale Bambino Gesù e immunologo, ha svelato il punto di vista a Il Corriere della Sera: “Diventa ancora più importante accelerare gli studi sui vaccini anti-Covid per l’uso pediatrico, almeno da informazioni disponibili e non dettagliate non esistono particolari motivi di preoccupazione”. Poi ha aggiunto: “La circolazione esiste tra i bambini anche se loro si ammalano sempre di meno rispetto agli adulti visto il sistema immunitario capace di rispondere bene a queste infezioni in particolare al coronavirus”. Infine, ha concluso: “I bambini restano i più protetti”.

Variante inglese, la versione di Pregliasco

Ai microfoni de La Repubblica sono arrivate nuove dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco che ha svelato: “In Gran Bretagna stanno studiando la variante a fondo: ha una prevalenza del 62% sui casi di Covid accertati a Londra“. Poi ha aggiunto: “Le loro ricerche dal punto di vista epidemiologico sono molto avanzate, ma non ci sono ancora pubblicazioni ufficiali. Se confermato nei prossimi giorni, la variante si diffonde di più tra i più giovani. Questa cosa potrebbe anche spiegare perché noi siamo nella fase di plateau rispetto ai contagi e loro invece sono in salita”. Le novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni con informazioni ben precise e studiate nei minimi dettagli per contrastare anche la variante inglese, che ha messo di nuovo in allarme un po’ tutti.