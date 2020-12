Test visivo, quale immagine vedi: sei intraprendente o riflessivo?

Questo test visivo è un gioco per cercare di individuare alcune delle tue caratteristiche: sei riflessivo o intraprendente?

Il test quotidiano non poteva mancare nel giorno di Natale, occasione in cui (nonostante le restrizioni per il Covid) si potrà passare del tempo insieme alla famiglia. Quale migliore occasione per mettersi alla prova e scoprire se il risultato del test corrisponde all’idea che avete di voi stessi o a quella che si sono fatti gli altri di voi. Essendo in compagnia delle persone che vi hanno visto crescere e che vi conoscono sin dai primi passi, infatti, è più facile che le persone attorno a voi conoscano aspetti che tendete a nascondere inconsciamente.

Il gioco funziona esattamente come tutti quelli basati su un’illusione ottica. Vi viene chiesto di osservare l’immagine che vedete sopra per capire quale figura colpisce primariamente il vostro cervello. In base alla preferenza registrata dalla vostra mente, infatti, è possibile capire a quale emisfero del vostro cervello siete maggiormente collegati e dunque se siete delle persone impulsive o caute.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: quale immagine vedi per primo?

Adesso dunque non vi resta che concentravi sull’immagine e capire quale delle due figure presenti colpisce a primo acchito la vostra mente. Ecco i due profilo corrispondenti:

Figura femminile

Se la prima cosa che avete notato è la figura femminile di spalle, significa che siete delle persone intraprendenti. Siete delle persone generose nei confronti degli altri, perché vedete la vita e ciò che vi circonda con ottimismo e positività. Alle volte, però, questa vostra intraprendenza vi porta ad avere un comportamento impulsivo che può risultare controproducente.

Leggi anche ->Test visivo, cosa vedi per primo: gli animali o la vegetazione?

Figura maschile

Se al contrario avete notato in primo luogo la figura maschile che si forma tra i capelli della donna, significa che siete delle persone caute. Siete delle persone molto tranquille e vi caratterizza una estrema sincerità e fedeltà. Siete inoltre molto razionali e riflessivi, il che vi fa prendere delle decisioni molto accorte. Alle volte il voler pianificare tutto e voler fare tutto alla perfezione vi può impedire di godere dei piaceri della vita.

Leggi anche ->Test visivo, cosa vedi nell’immagine: sei analitico o emotivo?