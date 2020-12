Stasera in tv, “Via col vento” il classico intramontabile su Rai 4

Imperdibile questa sera su Rai4 il classico del cinema “Via col vento”, il capolavoro di Victor Fleming che ha compiuto 81 anni.

Uno dei film con il maggiore incasso della storia del cinema torna a far sognare milioni di telespettatori, “Via col vento” in onda oggi 25 dicembre su Rai 4 per concludere il Natale con un po’ di romanticismo. Nonostante le recenti polemiche razziste che lo hanno investito, non c’è dubbio che il film sia tra i capisaldi della storia della cinematografia mondiale. Ecco la trama, in caso ve lo foste persi finora!

“Via col vento”, stasera su Rai 4: la trama

La pellicola di Victor Fleming, vincitrice di ben 10 premi Oscar, vanta un cast davvero d’eccezione: Vivien Leigh e Clark Gable due divi di Hollywood nell’Olimpo delle star nel jet set americano. E’ tratto dal romanzo omonimo di Margaret Mitchell e prodotto dal super produttore David O. Selznick.

L’indimenticabile storia è quella di Rossella O’ Hara, figlia di un proprietario di piantagioni in Georgia, durante la Secessione americana, innamorata di Ashley Wilkes, già sposato con la cugina di lei e il matrimonio con l’affascinante Rhett Butler. Il carattere caparbio e ribelle di Rossella la accompagnerà nel corso della sua storia, con sullo sfondo sempre la guerra di secessione.

Nonostante le feroci polemiche contro il film, per la rappresentazione retrograda e razzista della comunità afroamericana, che ha costretto l’HBO ad eliminarlo dal suo catalogo, “Via col vento” rimane un kolossal irripetibile della storia del cinema americano, con incassi da record per il periodo. Il film andrà in onda oggi 25 dicembre in prima serata su Rai 4.