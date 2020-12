Stasera in tv, “Natale al Plaza”: cast, trama e curiosità sul film

In onda stasera su Rai 2 la commedia romantica a tema natalizio “Natale al Plaza”. Trama, cast e cosa aspettarsi dal film.

Un bella commedia romantica natalizia è proprio quello che ci vuole per scaldare gli animi in questo Natale un po’ più solitario del solito. Ci pensa Rai 2 con “Natale al Plaza” in prima serata alle 21,30. Il film statunitense, diretto da Ron Oliver, non è mai stato rilasciato nelle sale, perché interamente pensato per la televisione, infatti è prodotto da Hallmark Channel. Ma qual è la trama di questa commedia sentimentale in salsa natalizia?

“Natale al Plaza”, cast e trama del film su Rai 2

Il film ha come protagonista l’archivista storica Jessica Cooper, interpretata da Elizabeth Henstridge che abbiamo già visto in “Agents of SHIELD“, che riceve un incarico dall’Hotel Plaza: realizzare una mostra sugli alberi di Natale, in occasione delle festività natalizie. Tutto cambierà per lei dopo l’incontro con il decoratore Nick, interpretato dall’attore e modello Ryan Paevey, che le ruberà il cuore…

Jessica, che è in realtà fidanzata con Dennis, riscoprirà il significato del vero amore, grazie a Nick che pian piano imparerà a conoscere ed apprezzare, dopo un iniziale resistenza. Insieme all’amore, Jessica capirà finalmente il senso e lo spirito del Natale.

L’attrice protagonista del film Elizabeth Heinstridge è nota al pubblico soprattutto per il suo ruolo di Dr.Jemma Anne Simmons nella serie tv statunitense prodotta per il canale ABC, “Agents of SHIELD“. Mentre Nick è interpretato da Ryan Paevey, un attore e modello americano conosciuto per essere Nathan West nella serie medical “General Hospital“.

La commedia natalizia andrà in onda oggi 25 dicembre alle ore 21,30 circa, in prima serata, su Rai 2 e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.