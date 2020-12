Questa sera in onda su Rai 1 il film d’animazione made in USA natalizio “Gli eroi del Natale”. Ecco la trama e le curiosità sul cartone animato.

Stasera appuntamento con il cinema d’animazione su Rai 1 con “Gli eroi del Natale“, la pellicola per tutta la famiglia, in onda in prima serata sulla prima rete. Il film, uscito negli Stati Uniti nel novembre 2017, è approdato nel nostro paese lo stesso mese d’uscita. Il regista, Timothy Reckart, ha voluto rappresentare la nascita di Gesù dal punto di vista degli animali del presepe e sopratutto dell‘asinello Bo.

“Gli eroi del Natale”: la trama del film

La trama di questo film targato USA gira attorno alla nascita di Gesù e a tutti i personaggi coinvolti nella Natività: a partire da Maria, una giovane ragazza di Nazaret fidanzata con Giuseppe, umile falegname che sposerà Maria, il misterioso cacciatore di Erode, una figura senza volto che cercherà di uccidere il Messia. Il tutto, visto con gli occhi dell’asinello Bo e dei suoi amici, come il colombo Dave, Felix, Cyrus e Deborah, i tre cammelli dei Re Magi e la pecora Ruth.

Il simpatico asinello protagonista sogna una vita migliore, al servizio di un re importante, invece è costretto a lavorare facendo girare la macina per mugnaio cattivo. Dopo la sua fuga, con agli amici animali sempre al suo fianco, incontrerà Giuseppe e Maria e avrà un ruolo fondamentale nella nascita di Gesù.

“Gli eroi del Natale” (il titolo originale “The Star: The Story of the First Christmas” ), è un film fortemente voluto dalla Franklin Enterteinment e Reckart ha voluto prenderne parte. “Mi è sembrata un’opportunità per far parte di un film che non è mai stato fatto prima, che riempirà davvero un vuoto.” queste le parole del regista del film d’animazione in onda questa sera su Rai1.