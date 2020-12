Stasera in tv film – Natale da chef: cast, trama e trailer, oggi 25 dicembre

Oggi 25 dicembre, Natale da chef, film di Neri Parenti, ad accompagnarci verso le festività in famiglia: cast con tutti gli attori, trama e trailer del film

Natale da Chef, film uscito nelle sale nel 2017, è un film diretto da Neri Parenti, e vede fra i suoi produttori anche il suo protagonista, Massimo Boldi. Il comico interpreta uno chef pasticcione alle prese con un grande evento.

Natale da chef, il film completo, andrà in onda stasera 25 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

Natale da Chef, trama del film

Gualtiero Saporito è uno chef, sulla carta, ma in realtà ha grandi difficoltà in cucina. Nonostante la passione che mette nelle sue ricette e le sue effettive capacità, i suoi piatti riscontrano più recensioni negative che apprezzamento da chi si trova ad assaggiare i suoi piatti. Eppure Gualtiero non intende darsi per vinto e rimane determinato a raggiungere il rispetto che ritiene di meritare. Un giorno finalmente arriva la sua grande occasione.

L’imprenditore Furio Galli lo pone a capo della impresa di catering, la quale si è appena aggiudicata un appalto da capogiro. Lo chef si troverà a dover organizzare la cucina per soddisfare l’esigente palato dei commensali più potenti del mondo, i membri del G7. Anche i suoi collaboratori non sembrano essere persone preparate per un evento tanto importante e questo fa sorgere dei sospetti nel protagonista.

Gualtiero si renderà presto conto che dietro alla scelta dell’imprenditore c’è un piano ben preciso, ossia quello dei farlo fallire nell’impresa. Nonostante questo, anziché ritirarsi, il cuoco si rimboccherà le maniche e farà di tutto (e davvero di tutto) per essere all’altezza e dimostrare il suo grande potenziale.

Natale da chef, cast completo, attori e personaggi:

Massimo Boldi (Gualtiero Saporito);

Biagio Izzo (Tony Cacace);

Dario Bandiera (Filippo Tosti);

Enzo Salvi (Mario Linatucci);

Paolo Conticini (Felice Becco);

Fabrizio Buompastore (Nicola);

Rocío Muñoz Morales (Perla);

Francesca Chillemi (Laura Micheletti);

Barbara Foria (Beata);

Maurizio Casagrande (Furio Galli);

Milena Vukotic (Lina Renghi);

Loredana De Nardis (Caterina);

Luis Molteni (Ubaldo Cerri);

Sylvia Panacione (Flavia);

Rishad Noorani (Chatu);

Paolo De Vita (cameo);

Jacopo Sarno (Lorenzo);

Gianfranco Vissani (se stesso);

Massimo De Lorenzo (segretario di Galli).

Natale da chef, trailer

