Dopo la scomparsa del papà Florindo ad agosto e quella di Paolo Rossi, un’altra brutta notizia per Roberto Baggio: scomparso il suocero Claudio

Ancora brutte notizie per Roberto Baggio. Dopo la scomparsa di papà Florindo ad inizio agosto 2020 e quella di Paolo Rossi, presente al funerale a Vicenza in lacrime, è venuto a mancare da poche ore il suocero Claudio, che aveva compiuto gli anni da pochi giorni. La triste notizie è stata data dalla figlia di Roberto, Valentina, che ha voluto dedicare parole ricche d’amore: “Ciao Nonno! Difficile racimolare qualche parola su chi tu sia stato per me. Sei stato un papà quando il mio non c’era, sei stato quella persona che ha insegnato a me e @willoebasta a cucinare. Uomo d’altri tempi, patrimonio mondiale di conoscenza e cultura di una volta, di tradizioni, di cucina, di natura”. Poi si può continuare a leggere: “Non esiste qualcosa che tu non sapessi fare, aggiustare o cucinare. Mi avevi promesso che mi avresti aiutato a fare l’orto in primavera. L’ultima volta che ti ho visto volevi a tutti i costi darmi una mancia per il mio compleanno, ti guardavo al di là di una finestra chiusa perché non potevo starti vicino”. Di solito lo stesso Roberto trascorreva le giornate insieme a Claudio Fabbri durante la sua carriera tra i campi e la caccia.

Lutto Roberto Baggio, il messaggio della nipote

Infine, Valentina ha concluso: “Oggi non so cosa darei per stringere tra le mani un tuo bigliettino di auguri, leggere la tua calligrafia e un tuo pensiero. Non so che darei per sentire la tua mano stringere la mia, non so cosa darei per toccare il tuo pancino, il cimitero de “polastri” come lo chiamavi tu. Nonostante non mangio carne da anni, oggi non so cosa darei per mangiare uno to speo, do costesine e bere un bicier de nero nonno. Mi manchi tanto ma so che già sei in uno stato di luce perpetua e che sarai sempre con noi! Ti amo Nonno, ti ringrazio per ogni istante passato insieme. Riposa in pace!