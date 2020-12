Paolo Ruffini, perché è finita la tormentata storia con Diana Del Bufalo

All’origine della rottura sentimentale tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini ci sarebbero bugie e tradimenti. Ecco il retroscena.

“Con Paolo stavo troppo male”. L’attrice e showgirl romana Diana Del Bufalo risponde così a chi le chiede perché abbia deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con il collega Paolo Ruffini, definitivamente chiusa dopo anni di tira e molla. I due, 41 anni lui e 29 lei, si frequentavano ufficialmente dal 2015: la notizia della rottura è arrivata a metà dicembre 2019, con un post su Instagram della ragazza.

L’amore senza lieto fine di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo racconta di aver sofferto molto, troppo e di essere uscita da una situazione per lei logorante solo grazie a un "corso terapeutico dalla psicologa" che "mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice". "Non potevo continuare a stare con lui per cose molto spiacevoli – ha detto -. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere". L'attrice non ne potava più di essere triste. "Non sono proprio un cesso", ha detto, e "ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anni di piccole menzogne". "Continuo a volergli bene – ha aggiunto -, ma non ho potuto più continuare a stare con lui". Diana Del Bufalo: "In terapia per colpa di Paolo Ruffini" – VIDEO

Paolo Ruffini, dal canto suo, ha rivelato di essere molto dispiaciuto per come sono andate le cose. “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

Quanto ai motivi che hanno portato alla rottura, “tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”. Ma “credo che il suo sia un dolore che mette il punto alla nostra storia. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova…”.

La showgirl Vanya Stone ha poi rivelato sui social di aver avuto una relazione con Paolo Ruffini mentre era fidanzato con Diana Del Bufalo e di essere stata esclusa da “La Pupa e il secchione” proprio per la suddetta relazione. Le bugie, si sa, hanno le gambe corte…