Oroscopo del giorno, sabato 26 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti al giorno di Santo Stefano. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 26 Dicembre 2020.

Siamo giunti al penultimo giorno della settimana, e Santo Stefano è finalmente arrivato. Che cosa avranno oggi gli astri in serbo per noi? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 26 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 21 al 27 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Sabato 26 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà interamente dedicata al recupero. Cercate di non stressarvi troppo e di godervi finalmente un po’ di relax. Avvicinarsi alla spiritualità potrebbe essere la soluzione giusta per ritrovare un po’ di pace.

Toro. La giornata di oggi sarà decisamente positiva. Finalmente potrete godere di un po’ di compagnia insieme ai vostri cari. Non lanciatevi in polemiche inutili e cercate di sfruttare al meglio il tempo a disposizione con i vostri affetti.

Gemelli. Le feste potrebbero avervi stressati più del dovuto, e questo è il momento perfetto per rimediare! Dedicate del tempo a voi stessi e ricaricate le batterie: la giornata sarà rilassante e carica di serenità.

Cancro. Durante la giornata di oggi potreste essere disturbati da qualche questione fastidiosa. Il consiglio migliore è quello di scacciare i pensieri negativi e di dedicarsi alle persone che sono rimaste al vostro fianco.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. Un po’ di malinconia per voi durante la giornata di oggi. Se riuscirete ad accantonare la sensazione di solitudine e i pensieri negativi, le prossime ore saranno però estremamente piacevoli. Forza e coraggio!

Vergine. La Luna è in ottima posizione, e vi regalerà un sereno Santo Stefano, all’insegna dell’amore e della tenerezza. Finalmente potete dedicare un po’ di tempo al relax, perciò non permettete a nessuno di disturbarvi!

Bilancia. Finalmente siete riusciti a chiudere qualche questione spinosa, e adesso vi sentite leggeri come delle piume. Approfittate del buonumore per trascorrere un sereno Santo Stefano, meglio ancora se in compagnia dei propri famigliari.

Scorpione. Le feste potrebbero essere state per voi motivo di ansia. È però arrivato il momento di tirarsi su di morale! Allontanate dunque i pensieri negativi e dedicatevi il più possibile alle cose che vi fanno stare bene.

Leggi anche->Congiunzione Giove e Saturno: evento eccezionale in cielo

Sagittario. Avete trascorso tutte le feste con il botto, e Santo Stefano non sarà da meno. L’allegria non è mancata a casa vostra, e siete ancora in vena di festeggiamenti. Non permettete a nessuno di guastare il vostro buonumore.

Capricorno. Anche oggi sarete carichi di energie, perciò non lasciate che vadano sprecate. Rimboccatevi le maniche e mostrate a tutti di cosa siete capaci! Cercate però di non strafare, un po’ di riposo è d’obbligo durante le feste.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Il Natale è stato un po’ sottotono rispetto agli altri anni. Cercate però di non farvi prendere dal malumore e di soffermarvi sugli aspetti positivi di queste feste. Rimanere al fianco delle persone care è il consiglio migliore.

Pesci. La Luna è dalla vostra parte e lo sarà per tutta la durata delle feste. Approfittatene dunque per chiarire le questioni lasciate in sospeso, soprattutto se in ambito sentimentale. Cercate di dedicare anche un po’ di tempo a voi stessi, vi farà bene.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.