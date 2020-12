Natale in tv: i cartoni e i programmi in onda oggi 25 dicembre

La programmazione di oggi 25 dicembre è stata cambiata ed adattata al giorno di Natale: vediamo quali cartoni e programmi andranno in onda.

Come accade sempre durante i giorni di festa ed in particolare il giorno di Natale, la programmazione televisiva si adatta alle festività e cambia per essere a tema natalizio. Durante la giornata di oggi, dunque, non ci saranno i classici programmi che accompagnano le vostre giornate, ma una programmazione più rivolta ai giovanissimi e ai fedeli che vogliono seguire le cerimonie previste per la giornata odierna. Vediamo dunque nel dettaglio ciò che potrete vedere oggi in televisione.

Natale in tv: programmi e cartoni animati in programma

Cominciamo con la programmazione di Rai Uno, sul canale principale dell’emittente statale la mattina è dedicata alla celebrazione del Santo Natale e verrà trasmessa in diretta la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a partire dalle ore 11.55. A seguire ci sarà spazio per il concerto di Natale da Assisi 2020 alle 12.30. Nel pomeriggio ci sarà spazio per il film Belle& Sebastien e Il Paradiso delle Signore. Dopo l’appuntamento natalizio con L’Eredità ci sarà spazio per l’esibizione da Piazza San Pietro de Il Volo e per finire in prima serata il cartone Gli Eroi del Natale.

Leggi anche ->Stasera in tv, “Natale al Plaza”: cast, trama e curiosità sul film

Su Rai Due la giornata comincia con il cartone Il Natale più bello di sempre. Alle 10 c’è l’appuntamento con il Culto Evangelico di Natale. Il pomeriggio è dedicato invece alla trasmissione di vari film a tema natalizio: si comincia con Quel Natale che ci ha fatto incontrare seguito da Il miglior Natale della mia vita, in serata invece verrà trasmesso Il Natale che ho dimenticato. Su Rai Tre la giornata comincia con Padre Pio – Tra Cielo e Terra, seguito da Rugantino. Di pomeriggio spazio per i vari Tg, Totò contro i quattro, Blob, I Topi e Un Posto al Sole. In serata in onda il programma Qui e adesso.

Leggi anche ->Stasera in tv, “Gli eroi del Natale”: trama e anticipazioni del film d’animazione

Anche la mattina di Rete 4 è dedicata alla celebrazione religiosa con I Segreti della Bibbia. Dopo il quale ci sarà spazio per tre film: Sono un fenomeno Paranormale, Fantozzi alla riscossa e Il Conte di Montecristo. In serata, dopo il tradizionale appuntamento con Tempesta d’Amore ci sarà spazio per il classico Via col Vento. Sulla rete principale di Mediaset, Canale 5, si comincia con Segreti Artici, seguito dalla Santa Messa e dal film All I Want for Christmas. Verso mezzogiorno c’è spazio per lo speciale sulla Benedizione Urbi et Orbi, seguito dalla diretta del Concerto di Natale da l’Auditorium. In prima serata verrà trasmesso il film Natale da Chef.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per quanto riguarda Italia 1, la programmazione è dedicata particolarmente ai bambini e ai cartoni animati. In mattinata ci sarà spazio per Pippi a Bordo!, Balto e Balto 2, al termine del quale ci sarà il classico appuntamento con Sport Mediaset e Studio Aperto. Di pomeriggio, dopo l’altro classico appuntamento con le puntate natalizie de I Simpson, ci sarà spazio per Dennis la Minaccia e Dennis la Minaccia a Natale. Il film in prima serata invece sarà Up&Down – UN Natale normale.