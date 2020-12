Nashville, attentato in centro: “Atto intenzionale”, bilancio incerto – VIDEO

Autobomba nei pressi di un edificio commerciale a Nashville, attentato in centro: “Atto intenzionale”, bilancio incerto, il video.

Le autorità di Nashville ritengono che un’esplosione avvenuta nel centro cittadino la mattina presto di Natale sia stata un “atto intenzionale” e innescata da un veicolo. Poche le informazioni che si hanno al momento sull’attentato che ferisce l’importante città degli USA. Nashville è capitale dello stato del Tennessee e sede della Vanderbilt University.

La polizia ha risposto alle segnalazioni di un veicolo sospetto parcheggiato all’esterno di un edificio che ospita un centro commerciale, poco prima delle 6 del mattino. All’arrivo, la polizia ha detto che un agente “aveva motivo” per allertare l’unità dispositivi pericolosi. Improvvisamente, c’è stata l’esplosione.

Attentato a Nashville: che cosa è accaduto il giorno di Natale

Tre persone sono state ricoverate in ospedale con ferite, ha detto la polizia. I vigili del fuoco hanno confermato che una squadra di artificieri era sulla scena. Proprio in quel momento e in maniera improvvisa si è verificata la drammatica esplosione. Il sindaco John Cooper ha detto di aver visitato il posto dove si è verificata l’esplosione, descrivendo vetri rotti e condutture dell’acqua con isolamento “fatto saltare in aria”. Ha stimato che circa 20 edifici siano stati colpiti.

Anche da parte sua, sembrano esserci pochi dubbi sull’accaduto. “Sembra che sia esplosa una bomba”, ha detto. Ha detto che era troppo presto per qualsiasi conclusione, ma tutto lascia pensare a un attentato. Anche le forze di polizia parlano esplicitamente di “atto intenzionale”. L’area del centro sarà “isolata” per ulteriori indagini e per assicurarsi che tutto sia “completamente sicuro”, secondo il sindaco Cooper. Le fiamme e il fumo sono visibili praticamente in tutta la città.