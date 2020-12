Moriva 4 anni fa George Michael: la verità su cosa gli è successo

Il 25 dicembre del 2016 moriva George Michael: la verità su ciò che è successo alla star britannica del pop.

La vita e la carriera di George Michael, indiscussa star del pop mondiale, è stata caratterizzata da voci e polemiche. Divenuto famoso in tutto il mondo a metà degli anni ’80 grazie alle canzoni scritte e cantante insieme ad Andrew Leaver per i Wham!, George ottiene presto una notorietà tale da permettergli di lavorare come solista e affermarsi come uno dei cantanti più famosi al mondo. La notorietà raggiunta era tale che nell’86 decide di sciogliere definitivamente il gruppo e dedicarsi alla propria musica. Con il passare del tempo il pubblico si dimentica di Leaver, mentre lui continua a sfornare hit e dischi di successo.

Nella seconda metà degli anni’80, l’artista finisce sulla cronaca mondana per via dei suoi eccessi: George era noto per le feste a base di alcol e droga e per uno stile di vita da rocker. Ovviamente queste voci di corridoio hanno creato attorno al cantante un’attenzione mediatica eccessiva, caratterizzata anche dalla pubblicazione di rumor e voci non confermate. Da quel momento è cominciata una vera e propria lotta mediatica tra lui e la stampa. Nel 1990 incise l’album ‘Listen Without Prejudice Vol. 1‘, dove per prostesta decide di non apparire in copertina, e di non rilasciare interviste. La stampa vide questo atteggiamento come snobbismo, ma si trattava appunto di una forma di protesta per il trattamento che gli era stato riservato.

George Michael, la morte e le voci sull’overdose

I rumor maligni non sono cessati nemmeno dopo la sua morte. Immediatamente dopo il decesso, avvenuto il 25 dicembre del 2016, c’è stato chi ha sostenuto che la morte fosse stata causata da un’overdose. In un primo momento è sembrato anche che a confermarle ci fosse anche il suo compagno Fadi Fawaz, visto che nel suo profilo asseriva che la morte non era stata per cause naturali. Più tardi, però, l’uomo spiegò di non essere stato lui a scrivere quelle cose e che il suo account era stato hackerato.

I dubbi sulla causa della morte del cantante dell’Oxfordshire sono continuate fino al marzo del 2017, quando è uscito il referto del medico legale in cui veniva esclusa l’overdose. Ecco cosa ha scritto il medico: “L’inchiesta sul decesso di George Michael si è conclusa ed è stato acquisito il rapporto post mortem. Poiché è stata accertata la morte per cause naturali, essendo state riscontrate una cardiomiopatia dilatativa con miocardite e steatosi epatica, l’indagine è chiusa e non se ne rendono necessarie altre, né un’ulteriore inchiesta”.

