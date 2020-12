Fabio Artesi, noto fotoreporter di Venaria (Torino), ha smesso di lottare contro il Covid-19 la scorsa notte a soli 56 anni.

Non ce l’ha fatta Fabio Artesi. Stanotte alle 4 il fotoreporter di Venaria ha smesso di lottare contro il Covid-19 e se ne è andato a soli 56 anni. Era stato ricoverato prima all’ospedale di Ciriè, poi a quello di Ivrea, e infine trasferito alla Clinica Eporediese, dopo essere risultato positivo al virus a inizio novembre, senza patologie pregresse.

Fabio Artesi lavorava alla Maserati ma era da sempre appassionato di fotografia e giornalismo, mondo che aveva iniziato a bazzicare anni addietro nelle radio torinesi. Dopo aver collaborato con “La Nuova Periferia”, “La Nuova Voce”, “ZipNews” e “ObiettivoNews”, si era fatto largo come fotoreporter nelle redazioni del quotidiano “CronacaQui” e del periodico “Giallo”.

Fino a pochi giorni fa era rimasto in contatto con i suoi colleghi tramite messaggi e qualche chiamata. “Mai più pensavo di trovarmi in questa situazione. Sarà dura e lunga, ma vincerò io”, diceva. Purtroppo non è andata così. “Fabio il fotografo”, come tutti lo chiamavano lascia la moglie Simona e la figlia Sonia.

In sella al suo scooter Fabio girava per tutto il Torinese per “buttarsi” sui servizi, con infaticabile determinazione e passione. Ma era anche un attivissimo organizzatore di eventi e protagonista di manifestazioni e dibattiti, oltre che una delle anime della squadra di calcio dei giornalisti torinesi con cui organizzava partite di beneficenza di grande successo. Il suo cuore generoso mancherà a molti.

“Impossibile non rimanere sconvolti per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo – ha dichiarato il sindaco Fabio Giulivi nel ricordare Fabio Artesi -. Un uomo meraviglioso, un padre e marito premuroso. Un amico per molti di noi oltre che un giornalista professionista capace di raccontare con passione le vicende del nostro territorio. Non solo da sindaco, ma da persona che ha condiviso con Fabio momenti bellissimi, esprimo tutto il mio personale dolore. Alla figlia, alla moglie, a tutta la famiglia e ai colleghi sconvolti va il nostro pensiero”.