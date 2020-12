Grave lutto nel calcio: morto a 37 anni Maksim Tsygalko

Maksim Tsygalko, il più forte calciatore virtuale di tutti i tempi, se ne è andato a soli 37 anni per cause che non sono state ancora rese note.

Addio al più forte calciatore (virtuale) di tutti i tempi. Maksim Tsygalko è morto oggi, nel giorno di Natale, a soli 37 anni per cause non rese note, secondo quanto riportano i media bielorussi. Ripercorriamo insieme la sua storia.

L’ultimo saluto a Maksim Tsygalko

Maksim Cyhalka, “occidentalizzato” in Maxim Tsygalko, è stato l’attaccante ideale di moltissime squadre a Championship Manager, antesignano dell’attuale Football Manager a inizio anni Duemila, videogame gestionale sul calcio tra i più popolari al mondo. “L’unico capace di arrivare a 2mila gol in carriera”, secondo quanto riferito dalle pagine social di Football Manager poco tempo fa. Era riuscito a diventare un vero e proprio affare di mercato per qualsiasi club d’Europa, e proprio per questo tutti gli appassionati accorrevano a comprarlo.

Maksim Cyhalka, promessa della Dinamo Minsk con un fratello gemello portiere, a 18 anni era considerato un talento del calcio dell’Est, una punta forte fisicamente e promettente dal punto di vista tecnico, ma si era dovuto ritirare a soli 23 anni a causa dei molteplici infortuni, senza lasciare particolare traccia di sé a livello sportivo dopo aver indossato le maglie di Naftan, Kaysar, Banants e Savit. E dopo aver appeso le scarpe al chiodo si era messo a produrre finestre per la casa. Poi, però, il calcio virtuale gli ha offerto una seconda chance, e lui ha saputo sfruttarla al meglio. Costava poco e segnava caterve di gol, fino a 100 in una stagione. Nessuno poteva immaginare che avrebbe abbandonato il campo – quello reale – così presto.