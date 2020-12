Il Nostro Papa, Iago Garcia: chi è l’attore protagonista del docufilm

Il docufilm Il Nostro Papa in onda questa sera, Iago Garcia: chi è l’attore protagonista, carriera e curiosità su di lui, cosa sapere.

Classe 1979, Iago Garcia è stato protagonista del docufilm “Il Nostro Papa”, incentrato sulla vita dell’attuale Pontefice, Papa Francesco. Dopo molte apparizioni, sin da giovanissimo in serie televisive e spot pubblicitari in Spagna, l’attore ha a lungo lavorato anche in Italia. La sua prima formazione nella recitazione è a 18 anni a Londra.

Successivamente, si trasferisce a Madrid dove entra a far parte della Real Escuela de Arte Dramático. Per sbarcare il lunario, lavora come cameriere e come commerciante. Le sue prime esperienze in serie televisive sono in Siete vidas e Memoria de España. In questa seconda importante fiction, interpreta Enrique II, primo monarca della dinastia dei Trastámara.

Carriera e curiosità su Iago Garcia

Entra a far parte della serie Amare per sempre, in onda su TVE, dove incarna il ruolo di Ernesto Expósito. Quindi è Don Olmo Mesía, ricco proprietario terriero malvagio e assassino tormentato per il suo amore per Soledad Castro, interpretata da Alejandra Onieva, nella fiction Il segreto, che in Italia va in onda su Canale 5. Un altro ruolo importante è quello di Justo Núñez in un’altra soap di successo, ovvero Una vita, trasmessa da TVE e in Italia sempre da Canale 5.

Divenuto noto nel nostro Paese, partecipa a Ballando con le stelle, dove è partner di Samanta Togni: la coppia vince l’undicesima edizione del talent di Raiuno. Sempre nel nostro Paese, recita nella seconda stagione della serie Non dirlo al mio capo nella parte dell’avvocato Diego Venturi. Sul ruolo di un attore che deve interpretare Papa Francesco che ha in “Il Nostro Papa”, ha affermato: “Non sono credente, ma Papa Francesco mi ha sempre affascinato. È un Papa di cui la Chiesa aveva bisogno”.