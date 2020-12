Ignazio de Il Volo fidanzato con Roberta Morise? Il mistero rimane

By

Secondo il gossip, Ignazio Boschetto de Il Volo sarebbe fidanzato con Roberta Morise: il mistero sulla love story rimane.

Sono passati ormai alcuni mesi da quando Dagospia ha sganciato la bomba, sostenendo che uno dei componenti del gruppo musicale Il Volo, Ignazio Boschetto, fosse fidanzato con Roberta Morise. Secondo il portale di gossip, “a fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria”.

Si tratterebbe quindi di una frequentazione abbastanza recente, in una estate torrida che ci ha regalato rumours in serie su diversi vip. Dagospia sembrava certo e nel bel mezzo dell’estate passata scriveva: “Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv”.

Roberta Morise e Ignazio de Il Volo stanno davvero assieme?

Peraltro, appena poche settimane prima, a Roberta Morise era stata affibbiata una presunta relazione con Eros Ramazzotti. “Robertina ha una passione per i cantanti?”, si domanda il portale Dagospia dunque. Il gossip ovviamente non si è fermato: si era infatti parlato di una vacanza romantica dei due a Cefalù, quindi di una presunta rottura a fine agosto. Rottura che il settimanale ‘Chi’ aveva smentito, parlando di una riappacificazione.

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, dunque, avrebbe trovato l’amore e starebbe con l’amatissimo cantante di pop lirico, componente di un terzetto conosciuto in tutto il mondo. Niente da fare. A quanto pare, quella che riguarda la relazione tra lei e il componente del gruppo Il Volo non sarebbe una notizia vera, ma appunto semplice gossip. Più di recente, si è parlato di una presunta relazione tra lei e un noto comico, del quale però non si è fatto il nome.