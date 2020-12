Dopo la notizia della positività di Filippo Magnini è giunta anche quella di Giorgia Palmas: come sta la piccola Mia.

Il Natale 2020 ha portato brutte sorprese alla famiglia Palmas-Magnini. Ieri, alla vigilia, è giunta la notizia della positività al Covid dell’ex nuotatore ed oggi quella della positività dell’ex velina. Ad annunciarla è stata la stessa velina sul proprio profilo con un lungo post in cui ha parlato delle sue condizioni di salute e dello stato di salute di tutta la famiglia.

Giorgia Palmas comincia il post con una riflessione sulla situazione e sul periodo in cui è arrivata a concretizzarsi: “Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)…”.

Giorgia Palmas positiva al Covid: come sta Mia, la figlia di 3 mesi

Ovviamente il primo pensiero di entrambi è stato quello di sincerarsi che le due bimbe stessero bene. Per fortuna pare che per il momento non ci sia da preoccuparsi. La showgirl sarda, infatti, rassicura i fan sul proprio stato di salute e su quello del compagno: “Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene”. Sofia, la prima figlia di Giorgia, è risultata negativa al tampone ed in ogni caso era già andata via di casa da qualche giorno per passare il Natale con il papà.

Per quanto riguarda l’altra bimba, il frutto dell’amore tra la coppia di vip, Giorgia ha spiegato: “la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro”. Nonostante l’ovvio timore che la situazione comporta, l’ex velina vuole rimanere positiva: “Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai. Adesso per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale”.

