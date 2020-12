Fedez, scatti in versione Babbo Natale ed Instagram va ko – FOTO

Sui loro profili social sempre seguitissimi, Fedez e Chiara Ferragni regalano delle immagin per Natale che fanno discutere i loro fans.

Sui loro profili social sempre seguitissimi, Fedez e Chiara Ferragni regalano delle immagini per Natale che fanno discutere i loro fans. A Natale è tempo di doni e di ricevere anche la visita di ‘Fedez Natale’. Arriva immancabile come il panettone sotto all’albero anche uno scatto a tema natalizio che vede protagonisti il cantante milanese e sua moglie, Chiara Ferragni.

Entrambi posano per una serie di scatti proprio con il loro albero a fare da sfondo. E mentre lei fa sfoggio del suo bel pancino alle prime rotondità (in primavera la influencer cremonese darà alla luce una bella bambina, n.d.r.) lui non indossa niente sopra, ad eccezione del classico cappello rosso. E c’è pure una bella barba folta. Fa proprio il verso a Babbo Natale, Fedez, il quale appare anche invecchiato grazie ad un filtro di Instagram. Il risultato finale è tutto da ridere, con il rapper 31enne che dà il meglio di sé per strappare più di un sorriso ai suoi followers. E ci riesce.

Fedez, qualunque cosa faccia gli ammiratori sono con lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Gli ammiratori sia di lui che della Ferragni ridono di gusto e fanno i complimenti ad entrambi per questo simpatico sfoggio di autoironia. Frattanto ad inizio marzo lui sarà al Festival di Sanremo 2021 assieme a Francesca Michielin. Il duo si esibirà con il loro brano inedito ‘Chiamami’. Ed anche questo suscita l’entusiasmo dei fans. Di recente Fedez ha fatto parlare di sé per il meritato riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro, ottenuto assieme a Chiara.

Il Comune di Milano li ha premiati per la tanta beneficenza fatta nel corso del 2020 alla città. E lui poi è andato in giro per Milano allo scopo di regalare 5mila euro a cinque persone bisognose. Come spesso avviene, anche in queste felici circostanze è sorta una polemica. Dalla quale però la coppia ancora una volta ha saputo come fare per uscirne ancora più forte.