Anche Fabrizio Corona, come tanti altri vip, ha pubblicato su Instagram un post con i suoi auguri di Natale. La differenza è che sul sul volto non c’è il benché minimo segno di allegria.

Il Natale quando arriva arriva, recita un vecchio e fortunatissimo slogan, ma per Fabrizio Corona pare che abbia scelto proprio la giornata sbagliata. Nel suo ultimo post su Instagram l’ex Re ei paparazzi rivolge i suoi auguri di buon Natale con un’espressione che più torva e losca non si può. Cos’è successo?

Il Natale 2020 di Fabrizio Corona e famiglia

“FAMIGLIA CORONA ❤️ . NATALE 2020”. Così il nostro augura buon Natale a tutti i suoi fan e followers di Instagram. Lo stringato messaggio è accompagnato da una foto che lo ritrae assieme ai suoi cari, con i quali presumibilmente sta trascorrendo questa giornata. Resta da capire però come mai abbia una faccia così triste, quasi contrariata…

C’è da dire che questa non è la prima dimostrazione di insofferenza da parte di Fabrizio Corona sotto le Feste. Di recente l’uomo ne ha fatta un’altra delle sue, infrangendo le regole per contenere l’emergenza sanitaria: è stato infatti fotografato nella lussuosa via Montenapoleone, nel cuore di Milano, mentre camminava senza mascherina, con la solita aria da eterno impenitente e look casual da bad boy. Nel dettaglio, Fabrizio Corona avrebbe fatto parcheggiare l’auto dal suo autista in divieto di sosta e poi sarebbe entrato nella famosa pasticceria Cova, dove avrebbe incontrato due persone, sempre senza indossare dispositivi di sicurezza.