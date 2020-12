Eros Ramazzotti, le parole inattese con Aurora su Instagram – FOTO

Arriva da Eros Ramazzotti un messaggio rivolto ai suoi followers. Sul suo profilo personale Instagram il cantautore compare con sua figlia Aurora ed entusiasma tutti.

Uno scatto bellissimo ed un altrettanto magnifico messaggio allietano il Natale dei fans di Eros Ramazzotti. Il cantautore romano sta vivendo queste ore in compagnia di sua figlia Aurora.

Ed i due hanno posato assieme per uno scatto che il 57enne autore di tantissime hit ancora molto amate oggi ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Il pensiero che Eros Ramazzotti ha voluto trasmettere è incentrato sull’ottimismo e sulla positività, nonostante il 2020 sia stato in assoluto uno degli anni più difficili che l’umanità ricordi.

Eros Ramazzotti, il bel messaggio di Natale con la figlia Aurora

“Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno è stato così. La vita và avanti e la speranza è che tutto migliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicità, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. L’amore vince su tutto”. Sono queste le parole utilizzate dall’artista nativo di Cinecittà Est che hanno raccolto grande entusiasmo ed ammirazione da parte dei suoi followers.

Di recente si è tornato a parlare molto di Ramazzotti in particolar modo per quanto riguarda la sua vita privata. E sentimentale, nella fattispecie. Da alcuni giorni si vocifera di un ritorno di fiamma importante con Marica Pellegrinelli, la sua ex moglie dalla quale si è separato nel corso del mese di luglio del 2014. Dopo un anno e mezzo in cui i due hanno intrapreso strade diverse, pare che ora i loro percorsi siano tornati ad intrecciarsi. Per la gioia dei rispettivi ammiratori.