La bella Elisabetta Gregoraci ha incuriosito tutti i suoi follower con uno scatto natalizio. Vediamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci è una delle Vip più chiacchierate del momento. In seguito al GFV il suo volto è diventato ancora più noto all’interno della penisola italiana, e la donna è amata e supportata da numerose persone. Ieri ha deciso di lasciare tutti i suoi fan completamente di stucco. Il motivo di tanta sorpresa riguarda un interessante scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha scatenato la fantasia e regalato speranze ai follower. Di che cosa si tratta? Scopriamo insieme la nuova foto della Gregoraci e quello che potrebbe significare.

È coloratissimo e tenero lo scatto pubblicato dalla Gregoraci su Instagram. Nella foto sono ritratti lei, il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. I tre sono vicini gli uni agli altri, e sorridono spensierati. Alle spalle hanno una composizione floreale molto natalizia, ed è proprio quello del Natale il motivo del raduno. A dimostrarlo è la descrizione che accompagna la foto, scritta proprio da Elisabetta: “Buon Natale a tutti voi”.

Lo scatto ha immediatamente incuriosito i fan, che non hanno aspettato un attimo a lanciarsi in numerosi commenti e like. Che tra la Gregoraci e Briatore possa esserci un ritorno di fiamma? Sono molti i follower che vorrebbero rivederli insieme. Lo scatto natalizio potrebbe proprio essere il preludio al loro tanto atteso riavvicinamento. Soltanto il tempo potrà smentire o confermare le speranze del pubblico, e per il momento non si può fare altro che rimanere ad osservare quello che succederà.

