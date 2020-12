Covid, arrivate a Roma le prime dosi di vaccino: tutto pronto per domenica

In serata è giunto a Roma il camion con le prime dosi di vaccino anti covid. Domani si procederà alla distribuzione, domenica le prime vaccinazioni.

Le vacanze di Natale blindate sono iniziate ieri sera con la vigilia della festività religiosa e continuate oggi con i pranzi in famiglia. Nonostante l’Italia sia in zona rossa, infatti, il governo ha permesso agli italiani di andare a fare visita ai parenti e agli amici, nella speranza che i cittadini siano abbastanza coscienziosi da evitare tavolate con tutti i parenti e che indossino le mascherine nel caso in cui non ci siano le condizioni per mantenere la distanza di sicurezza.

Il primo giorno di vacanza è stato anche quello in cui le prime dosi di vaccino Pfizer, 9750, sono arrivate nella Capitale. Il camion contenente il prezioso vaccino ha valicato il confine italiano in mattinata ed è giunto a Roma in serata, fermandosi alla Caserma Salvo d’Acquisto. A partire da domani mattina comincerà la distribuzione dal sito di stoccaggio: le prime dosi giungeranno all’ospedale Spallanzani di Roma, dove il primo vaccino verrà inoculato all’infermiera Claudia Alivernini, la stessa che qualche giorno fa ha invitato la cittadinanza a vaccinarsi e si è detta orgogliosa di essere la prima ad essere vaccinata.

Arrivate le prime dosi di vaccino anti covid: domenica inizia la campagna di vaccinazione

Sempre entro domani le dosi rimanenti verranno trasportate negli ospedali e nelle strutture sanitarie entro un raggio di 300 chilometri. Queste dovrebbero essere sufficienti per vaccinare il personale sanitario. A Milano le prime dosi giungeranno domani, così da poter cominciare la campagna di vaccinazione anche nel capoluogo lombardo e nel resto della Regione più colpita dalla pandemia.

L’arrivo del vaccino nella Capitale è stato commentato positivamente da Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri ha infatti dichiarato: “Avevamo detto che prima della fine dell’anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà. Ci riprenderemo le nostre libertà e torneremo ad abbracciarci”. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’amato, ha rassicurato che allo Spallanzani e nelle altre strutture è tutto pronto: “Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo nella zona di stoccaggio dei vaccini anti Covid-19. La macchina è pronta per l’avvio, nel Lazio, della somministrazione dei vaccini. Tutto funziona perfettamente e siamo in attesa dell’arrivo dei vaccini”.

Entro domenica 27 dicembre ci saranno dosi di vaccino in tutte le Regioni d’Italia e verrà dato inizio alla campagna di vaccinazione in contemporanea con tutte gli altri Paesi dell’Unione Europea. I beneficiari delle dosi saranno il personale sanitario e gli ospiti ed il personale delle Rsa.