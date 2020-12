Coronavirus, test su un nuovo farmaco: “Garantisce immunità immediata”

Un’équipe di scienziati britannici ha avviato i test su un anticorpo monoclonale in grado di impedire l'”innesco” del Coronavirus. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Ora che la corsa al vaccino anti-Coronavirus è finalmente in dirittura d’arrivo, un’équipe di scienziati britannici ha avviato i test su un farmaco in grado di evitare che un soggetto esposto al Sars-CoV-2 sviluppi la malattia e che, secondo quanto riportato dal Guardian, sarebbe in grado di garantire un’immunità immediata.

Un’arma cruciale nell’arsenale anti-Coronavirus

In particolare, l’innovativa terapia, basata sugli anticorpi monoclonali, potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi. L’ipotesi è quella di somministrarla come trattamento di emergenza a gruppi a rischio, come pazienti ricoverati in ospedale o ospiti di case di riposo e cura, per evitare la nascita di focolai e il coinvolgimento di soggetti fragili, ma anche ai componenti di famiglie con uno o più soggetti positivi.

La professoressa Catherine Houlihan, virologa presso l’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) e coordinatrice dello studio, spiega che “se riuscissimo a dimostrare che questo trattamento funziona e può evitare che le persone esposte al virus arrivino a sviluppare il Covid-19, si aggiungerebbe un ulteriore elemento all’arsenale di armi che viene sviluppato per combattere questo terribile virus”.

Il farmaco è stato messo a punto da UCLH e AstraZeneca, la società farmaceutica che, insieme all’Università di Oxford, ha anche sviluppato uno dei nuovi vaccini contro il virus. E potrebbe essere disponibile tra marzo e aprile, se venisse approvato al termine dei trials. Unico svantaggio i costi, che per questo tipo di prodotti sono molto elevati.