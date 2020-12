Coronavirus 25 dicembre: quasi 20mila contagi a Natale

L’emergenza Coronavirus in Italia, i dati di oggi 25 dicembre: quasi 20mila contagi a Natale, calano ancora i positivi.

19.037 nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati nelle ultime 24 ore in Italia: la cifra è in crescita rispetto alle 24 ore precedenti, ma soprattutto è in grande crescita il rapporto tra positivi e numero totale di tamponi effettuati. Infatti, ieri con quasi 200mila tamponi l’incidenza era al 9,3% e due giorni fa era all’8,2%.

Infatti, con poco più di 150mila tamponi e un numero di contagi così elevato, l’incidenza nelle ultime 24 ore è salita al 12,5%. Stabili sono oggi le terapie intensive, appena cinque in meno sono infatti i ricoveri più gravi nelle ultime 24 ore. In netta crescita, invece, è la nuova riduzione dei ricoveri nei reparti Covid.

Dati Coronavirus Italia 25 dicembre: la situazione oggi

Sono 673 in meno i ricoverati nelle ultime ore nei reparti Covid, ma scende drasticamente anche il numero degli attualmente positivi, che sono oggi 579.886, ovvero quasi 15mila in meno rispetto a ieri. Ci sono stati inoltre nelle ultime 24 ore altri 459 decessi registrati. Il numero dei dimessi o guariti sale invece ancora e sono stati 32.324 nelle ultime 24 ore. Insomma, un Natale in chiaroscuro quello che emerge dal quadro generale.

Facendo però i conti con i dati sull’intera settimana, negli ultimi sette giorni ci sono stati 15225 casi in media al giorno, con un calo del 7% in meno. La media dei decessi scende sotto quota 500 al giorno, con un nuovo calo settimanale del 23%. In media, ci sono poi stati 34 ricoveri giornalieri in meno nei reparti di terapia intensiva. Finalmente, torna a salire il dato del numero medio di tamponi effettuati.