Dolore e sgomento per il dramma di Alex Stella, ciclista e imprenditore di Saronno, morto in un incidente.

Un uomo di 42 anni, Alex Stella, ciclista e imprenditore molto noto a Saronno, è rimasto vittima di un incidente mortale stamattina, giorno di Natale. Lo schianto tra la sua bicicletta e una vettura è avvenuto tra Ceriano Laghetto, Saronno e Solaro nel varesotto. Per l’uomo, proprietario del bar Noir di corso Italia, non c’è stato nulla da fare.

Fatale è dunque stata la sua passione per la bicicletta: da qualche tempo, infatti, il cicloamatore approfittava dei pochi momenti liberi e si metteva in sella alla sua bici da corsa. Stamattina, un’auto l’ha investito in via Lega Lombarda. Sin da subito, si è capito che l’uomo era gravissimo. Sul posto sono giunti mezzi del Suem 118.

Il dramma di Alex Stella, morto oggi a Saronno

Quando però i sanitari del 118 hanno provato a prestare le cure del caso ad Alex Stella, hanno potuto solo constatare la morte. Sul posto, sono arrivati anche i militari dell’Arma dei carabinieri per i rilievi. Il drammatico investimento dell’imprenditore locale ha fatto subito il giro di Saronno, dove l’uomo da poco aveva aperto un nuovo locale in piazza Avis, il Tumbler, dove prima c’era un bar storico della città.

Grande lo sgomento anche sui social network: “Alex non stava mai fermo, affrontava ogni difficoltà con coraggio e determinazione” – sottolinea chi lo conosceva bene – “La crisi era una sfida e così il lockdown e tutto quello che ne consegue. Non ricordo si sia preso giorni di ferie o abbia fatto viaggi… Sempre sul pezzo, sempre attivo. Il nostro pensiero va a sua moglie Clarissa, la mamma Eugenia e i suoi figli Diego e Joele. Un dolore immenso, inimmaginabile”.