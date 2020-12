Alessandro Preziosi, baci rubati alla nuova fiamma: chi è lei

‘Diva e Donna’ sorprende Alessandro Preziosi ed una bellissima donna insieme, in atteggiamenti decisamente inequivocabili. Cosa sappiamo.

Si scatena il gossip su Alessandro Preziosi. L’attore e la sua presunta nuova fiamma sono al centro dell’ultimo numero di ‘Diva e Donna’, che li ritrae mentre si scambiano una serie di baci molto profondi durante una passeggiata per Roma.

Non si conosce l’identità di lei ma si può evincere come non si tratti di una giovanissima. E c’è un certo qual fascino che è tipico delle donne più esperte. Il passato sentimentale di Alessandro Preziosi è alquanto movimentato. Oltre alla nota storia con Vittoria Puccini, che affonda ormai le proprie radici ad anni addietro e che gli ha portato in dote anche la figlia 14enne Elena, c’era stata anche la relazione con Greta Carandini, oggi 30enne.

Alessandro Preziosi, prima di questa donna ecco un flirt estivo

La Piccini ed il 47enne interprete di diverse fiction televisive erano stati legati fino al 2018, prima di porre fine a quell’amore in maniera anche alquanto traumatica, in base a quel poco che è trapelato. L’ultimo flirt noto attribuibile a Preziosi riguarda una donna di nome Elettra, con il quale lui era stato visto in estate.

Oggi però ecco questa nuova fiamma, che a giudicare dai baci carpiti dai paparazzi di ‘Diva e Donna’ sembra essere anche alquanto ardente. Sempre dal passato spunta pure il matrimonio poi naufragato con Rossella Zito, che gli portò l’altro figlio, il 25enne Andrea Eduardo. Invece, relativamente ai progetti professionali, il bell’Alessandro lavorerà al remake di Sandokan, assieme a Luca Argentero.