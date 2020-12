Vladimir Luxuria, Natale da incubo: “Io sola sul terrazzo di casa”

Per la prima volta Vladimir Luxuria trascorrerà queste festività natalizie da sola, e la cosa non le fa affatto piacere.

Anche per Vladimir Luxuria, come per tutti o quasi gli italiani, si prospetta un Natale decisamente sui generis. “Sarò sola, ma su questo fronte temo di più il Capodanno di cui sono da sempre la regina”, confessa l’ex parlamentare e opinionista di Barbara d’Urso. Ecco perché.

Vladimir Luxuria preoccupata per Capodanno

In realtà, Vladimir Luxuria è ancora indecisa sul da farsi per Capodanno: “Partire? Lo deciderò solo all’ultimo. Siamo tutti appesi come le palle di Natale”, ha detto al magazine Chi in merito alle visite ai parenti. Per lei che sempre amato le feste, il solo pensiero di dover trascorrere questo periodo da sola è fonte di un incontenibile malessere, ma tant’è.

Pochi giorni fa Vladimir Luxuria ha presentato la finale del concorso reality di Miss Universo Italia e ha assegnato la fascia Beauty Against Discrimination: un progetto diretto da Marco Ciriaci e che ha visto le sue ultime battute lo scorso 21 dicembre. Poi il lockdown e un generale senso di tristezza…

In queste ore il pensiero di Vladimir Luxuria va soprattutto ai suoi genitori: “Loro hanno più di 70 anni – spiega -, quindi se decido di andare, faccio il tampone il minuto prima di partire e terrò con loro le distanze e la mascherina”. Ma dovendo fare un pronostico sulla fine dell’anno, lo scenario è tutt’altro che esaltante: “Il Capodanno? Mi vedo da sola, sul terrazzo di casa con una stella filante in mano”.