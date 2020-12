Una poltrona per due, i protagonisti dovevano essere altri attori: la vera storia

Una poltrona per due è un classico delle feste. Le curiosità sul film sono molte: scopriamo chi avrebbero dovuto essere i protagonisti.

Questa sera è la serata canonica per godersi al meglio questo amatissimo film. Probabilmente è uno dei pochi appuntamenti del piccolo schermo che mette tutti d’accordo: non è Natale senza Una poltrona per Due.

La trama del film è molto semplice e divertente. Racconta le vicende dei due protagonisti interpretati da Dan Aykryod e Eddy Murphy. Equivoci, colpi di scena e momenti tragicomici accompagnano il pubblico per tutto il film che regala molte risate.

Una poltrona per Due: i problemi con il cast

La storia che conosciamo vede Louis Winthorpe III essere interpretato da Dan Aykryod. L’uomo è un ricco agente di cambio, ma la sua vita viene sconvolta dall’incontro con Billie Ray Valentine (Eddie Murphy), un imbroglione di strada.

Leggi anche -> Una poltrona per due, chi è Coleman: la storia di Denholm Elliot

Al loro incontro assistono anche i fratelli Mortimer e Randolph Duke che mettono in atto una scommessa. Vogliono capire cosa spinga un uomo alla criminalità e per fare chiarezza sul loro quesito decidono di far perdere ogni possedimento a Winthorpe e di far diventare benestante Billie Ray.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inizialmente i personaggi principali avrebbero dovuto essere interpretati da Gene Wilder e Richard Pryor rispettivamente nei panni di Winthorpe e Valentine. Sfortunatamente, Pryor rimase vittima di un incidente che gli provocò delle ustioni molto gravi. L’uomo dovette sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione e per questo motivo rinunciò alla parte.

Leggi anche -> Dan Aykroyd: chi è Louis Winthorpe di “Una poltrona per due”

A causa di questo incidente, si fece largo il nome di Eddie Murphy che si era fatto conoscere grazie alle sue partecipazioni al Saturday Night Live. Fu proprio Murphy stesso a spingere affinché la parte di Winthorpe fosse assegnata a un attore diverso da Wilder. All’epoca il duo Wilder-Pryor era molto conosciuto e l’attore non voleva essere considerato un mero rimpiazzo. Dato il successo del film, possiamo dire che la scelta di cambiare il cast fu più che mai azzeccata.