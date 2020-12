Test visivo, cosa vedi per primo: gli animali o la vegetazione?

Questo test visivo mette alla prova la vostra percezione riguardo questa immagine: cosa vedere per primo: gli animali o la vegetazione.

Il test pre natalizio è un gioco simpatico che mette alla prova la nostra percezione visiva. Data l’occasione di festa questo piccolo test può essere un’occasione per passare del tempo e mettervi alla prova da soli o in compagnia dei familiari. In quest’ultimo caso potreste confrontare i risultati tra voi e scoprire se il risultato ottenuto è attinente alla vostra personalità. Può darsi, infatti, che se voi non riusciate a riscontrare elementi di similitudine, i componenti della vostra famiglia riescano a vedere qualcosa che a voi sfugge.

Come funziona il test? Semplice, come tutti quelli in cui vi si presenta davanti agli occhi un illusione ottica o un immagine con più dettagli insieme. Come potete vedere in questa si trovano diversi elementi all’interno di un contorno che sembra quello di un teschio. Vedere o meno la forma del teschio in questo caso non ci serve, dunque focalizzatevi sugli elementi al suo interno.

Test visivo, quale elemento vi ha colpito per primo?

Osservate l’immagine e cercate di capire quale degli elementi presenti nel disegno il vostro cervello individua prima. In base alla vostra scelta sarete inseriti in tre profili differenti, pronti alla soluzione? Ecco i risultati del gioco:

Uccelli

Se la prima cosa che avete notato sono i due uccelli in volo significa che siete persone con un senso spiccato per l’arte. Siete degli attenti osservatori e guardate le cose che trovate belle nei minimi dettagli. Siete persone con uno spiccato senso dell’umorismo, vi considerano buoni e disponibili. Tuttavia sapete essere duri e irremovibili se la circostanza lo impone.

Farfalla

Se avete notato la farfalla significa che avete una personalità che spicca. Le persone attorno a voi stimano la vostra capacità di giudizio. Molti vi cercano per un consiglio e voi siete sempre disponibili e lucidi nel darlo. Nonostante siate degli ottimi ascoltatori, ogni tanto il vostro giudizio è razionale ma poco empatico e quando qualcuno non vi ascolta perdete facilmente la pazienza.

Vegetazione

Se avete notato per prima cosa la vegetazione significa che siete persone intelligenti, capaci di analizzare tutto ciò che avete intorno e di comprendere ciò che è giusto fare a dispetto di ciò che vorreste. Siete persone ordinate, grandi pensatori, ma avete un grosso difetto: avete paura del fallimento. Il vostro analizzare tutto, infatti, è finalizzato spesso a prendere la giusta decisione, ma non sempre questo paga e potreste subire il contraccolpo in caso di errore.