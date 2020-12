Terremoto nel calcio, esonero improvviso: ipotesi Allegri o Pochettino

Decisione improvvisa ed inattesa: esonerato il tecnico di una delle big del calcio, al suo posto uno tra Pochettino e Allegri.

Si è conclusa la stagione calcistica più assurda e complessa dal dopoguerra ad oggi. Il campionato di Serie A è finito ieri e per questo 2020 vede a sorpresa il Milan in cima alla classifica, tallonato dalla favoritissima Inter. L’altra favorita d’obbligo, la Juventus, si trova a 10 lunghezze di distanza. Un ritardo dalla vetta e dalla principale avversaria (è a meno 9 dall’Inter) che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, soprattutto dopo la sconfitta inattesa contro la Fiorentina.

Andrea Pirlo, tecnico scelto sorprendentemente per guidare i campioni d’Italia al 10° titolo consecutivo, non è in discussione. La dirigenza ha deciso di dare fiducia al proprio allenatore almeno fino al termine della stagione. Dunque, a meno di clamorosi periodi neri, il tecnico bianconero rimarrà sulla panchina di Torino. Lo stesso non è capitato al tecnico di una delle principali squadre europee. E’ giunta poco fa dalla Francia la notizia dell’esonero di Thomas Tuchel, tecnico tedesco alla guida del PSG.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Terremoto nel calcio: esonerato Tuchel, in pole Pochettino e Allegri

La squadra di Parigi è partita a rilento in questa stagione ma dopo la vittoria di ieri si è portata ad un solo punto dalla capolista Lione. Anche in Champions c’è stata qualche incertezza, ma i transalpini sono comunque giunti agli ottavi e se li giocheranno il 21 febbraio contro il Barcellona meno performante degli ultimi 20 anni. Insomma c’erano delle buone possibilità di vedere il PSG ai quarti.

Leggi anche ->Gattuso, drammatico annuncio: “Ho una malattia autoimmune, non sono più me stesso’

Eppure la dirigenza francese ha deciso di esonerare Tuchel nella notte. Probabile che la decisione, oltre che ai risultati al di sotto delle aspettative, è legata ad un disaccordo sul rinnovo del contratto. L’allenatore tedesco, infatti, era in scadenza di contratto a giugno del 2021. Dopo l’annuncio sono partite le indiscrezioni sul suo sostituto. I nomi fatti sono tre: Pochettino, Thiago Motta e Massimiliano Allegri. Il brasiliano pare sia già stato scartato, mentre la trattativa con Allegri appare complessa, dunque è probabile che alla fine arrivi in panchina il tecnico argentino che tanto bene ha fatto con il Tottenham.